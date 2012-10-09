Минэкономразвития предлагает усилить контроль за качеством товаров и услуг

Министерство экономического развития и торговли предлагает усилить контроль за качеством товаров и услуг в Украине.

Соответствующий проект постановления Кабинета министров размещен на сайте министерства для обсуждения.

Согласно документу, к субъектам хозяйствования с высокой степенью риска предлагается отнести субъекты, в управлении (собственности, владении, пользовании) которых находятся объекты, использующиеся для реализации: продовольственных товаров; табачных изделий; алкогольных напитков; топлива; товаров детского ассортимента. Кроме того, объекты, которые используются для предоставления услуг: поставок электроэнергии, газа, пара или воды; оздоровления и отдыха детей; бытовых.

К субъектам хозяйствования со средней степенью риска относятся субъекты, в управлении (собственности, владении, пользовании) которых находятся объекты, использующиеся для реализации: бытовых электротоваров, радио- и телеаппаратуры; одежды; обуви и кожаных изделий, также предоставления услуг: гостиницами и средствами временного размещения; туризма; автомобильного, железнодорожного, морского или речного транспорта; связи.

К субъектам хозяйствования с незначительной степенью риска относятся субъекты, которые не относятся к субъектам хозяйствования с высокой и средней степенью риска.

Проектом постановления планируется проводить плановые проверки субъектов хозяйствования с высокой степенью риска – не чаще двух раз в год (сейчас не чаще 1 раза в год); со средней степенью риска – не чаще одного раза в два года; с незначительной степенью риска – один раз в три года.

В Минэкономразвития отмечают, что за первое полугодие 2012 года было проверено свыше 7,4 тыс. субъектов хозяйствования на предмет соблюдения требований законодательства о защите прав потребителей сферы торговли, ресторанного хозяйства и предоставления услуг (работ).

Нарушения установлены в 82% случаев.

В частности, 46,6% обращений потребителей касаются качества предоставленных услуг (работ), из них: 30,9% – жилищно-коммунальные услуги, 4,9% – услуги связи; 37% – качество непродовольственных товаров; 8,5% – качество продовольственных товаров; 1,2% – нарушения в сфере ресторанного хозяйства.