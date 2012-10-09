Янукович назначил Пинского заместителем Порошенко

Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о назначении Александра Пинского заместителем министра экономического развития и торговли Украины.

Текст данного указа размещен на сайте Президента.

Напомним, что А.Пинский в правительстве Юлии Тимошенко с января 2009 года был первым заместителем министра промышленной политики Украины. В конце марта 2010 года он был уволен с должности после смены состава Кабинета министров.