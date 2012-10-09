ТОП-10 (9 октября)

МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине

МВФ ухудшил прогноз развития стран СНГ. Наиболее пострадают РФ, Казахстан и Украина

Руководство «Укрспирта» избежало уголовного наказания, уплатив штраф и 25 млн грн налога

«Днепроспецсталь» готовится сократить до 25% сотрудников

Тигипко заявляет о возможном упразднении налоговых накладных

Азаров: Россия обещает газ по 160 долл., если Украина присоединится к ТC

Азаров: претензии России к украинскому сыру были обоснованными

Янукович подписал закон о Государственном земельном банке

Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев сократилось на 23,5%

Расходы бюджета-2012 увеличены за счет увеличения дефицита до 29,03 млрд грн

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МВФ улучшил прогноз инфляции в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз инфляции в Украине в 2012 году до 6% с 7,9% (апрельский прогноз) и сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на уровне 3%. Об этом говорится в Мировом экономическом прогнозе (World Economic Outlook), обнародованном на сайте МВФ.

Фонд также сохранил прогноз ускорения роста экономики Украины в 2013 году до 3,5% при инфляции 5,9%.

При этом МВФ улучшил прогноз дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2012 году с 5,9% ВВП до 5,6%. В то же время прогноз на 2013 год ухудшен до 6,6% ВВП с 5,2%.

Как сообщал УНИАН, в Украине в сентябре 2012 года по сравнению с августом 2012 года потребительские цены выросли на 0,1%, против сентября 2011 года цены не изменились.

Инфляция в январе-сентябре 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 0,8%, с начала 2012 г. (сентябрь 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,3%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю). Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

Председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов считает правительственный прогноз роста ВВП Украины в 2013 году на уровне 4,5% оптимистическим.

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МВФ ухудшил прогноз развития стран СНГ. Наиболее пострадают РФ, Казахстан и Украина

Международный валютный фонд снизил прогноз экономического роста в странах СНГ.

Как сообщает радио «Свобода», в последнем отчете МВФ о состоянии мировой экономики говорится, что в 2012 году рост в государствах СНГ не превысит 4%. В июле максимальный уровень составлял 4,1%. В прошлом году прогнозировалось укрепление экономики СНГ на 5%.

Замедление темпов роста МВФ связывает во многом с долговым кризисом в еврозоне и падением цен на энергоресурсы.

При этом эксперты отмечают, что более других из стран СНГ пострадают три крупнейшие экономики Содружества – Россия, Казахстан и Украина.

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Руководство «Укрспирта» избежало уголовного наказания, уплатив штраф и 25 млн грн налога

Руководители государственного предприятия «Укрспирт», уплатившие в казну дополнительно 25 млн грн налога на прибыль и сумму наложенных штрафных санкций, избежали таким образом уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

«На данный момент должностные лица «Укрспирта» полностью возместили нанесенный государству ущерб — уплатили 25 млн грн и штрафные санкции». Согласно действующему законодательству, это освобождает их от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов», - сказано в сообщении ГНСУ.

Дополнительно налоговая сообщила, что следственное управление ГНСУ в Киевской области полностью доказало факт неуплаты должностными лицами «Укрспирта» налога на прибыль в размере 25 млн грн.

«Как выяснилось в ходе расследования, руководители концерна завышали валовые расходы. В частности, искажали данные о поставках сырья для производства спирта», - сказано в сообщении налоговой.

В частности, проверкой установлено больше сотни операций с фиктивными посредниками, тогда как на самом деле поставки осуществлялись непосредственно от производителя на заводы «Укрспирта».

В целом общий оборот по фиктивным операциям составил 86,5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в конце мая 2012 года Антимонопольный комитет оштрафовал «Укрспирт» на 200 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

В средине сентября Государственная налоговая служба Украины провела масштабные проверки на рынке алкоголя.

За несколько дней проверок налоговики изъяли из незаконного оборота более 40 тыс. бутылок алкоголя общей стоимостью 1,2 млн грн.

В январе-июле 2012 года ГНСУ выявила во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака, 4626 нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.

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«Днепроспецсталь» готовится сократить до 25% сотрудников

Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина до 1 декабря 2012 года может сократить до 25% сотрудников в связи с общим снижением спроса на продукцию и спадом объема производства до 12-13 тыс. тонн в месяц.

«Во избежание полной остановки предприятия руководством ПАО «Днепроспецсталь» было принято решение о приведении штатной численности в соответствие с фактической загрузкой производственных мощностей. До 1 декабря 2012 года количество высвобожденных работников может составить около 25% численности персонала предприятия», - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, на сегодняшний день сокращение персонала не происходит. Работников, чьи должности будут сокращены при оптимизации штатной численности, знакомят с приказами.

Как отмечают на предприятии, условиями сохранения численности штата являются полное возмещение государством НДС, снижение тарифов на электроэнергию и природный газ, а также рост портфеля рентабельных заказов объемом до 20 тыс. тонн товара.

Действующими мерами по снижению расходов в компании называют ведение переговоров о заключении новых долгосрочных контрактов, экономию всех видов используемых в производстве ресурсов, а также сокращение административных расходов.

Как сообщал УНИАН, к началу августа текущего года задолженность государства по возмещению НДС перед ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» (г. Запорожье) превысила 255 млн грн, в результате чего завод был вынужден начать сокращение сотрудников.

Государственная налоговая служба Украины в августе отмечала, что «Днепроспецстали» в течение 2011-2012 годов было возмещено НДС на сумму 291,7 млн грн, в т.ч. в автоматическом режиме - 187 млн грн. По информации ГНСУ, к августу предприятию был не возмещен НДС в размере 81,9 млн грн за период март-июнь 2012 года, из которых 23,3 млн грн за июнь находились в стадии проверки.

Как сообщили в компании «Днепроспецсталь» в начале сентября, в ходе переговоров стороны нашли компромиссное решение в вопросе задержки возмещения НДС заводу.

Напомним, по итогам января-августа 2012 года электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина сократил производство металлопроката по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. на 16% до 160 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ПАО «Электрометаллургический завод «Днепроспецсталь» им. А. Н. Кузьмина» производит продукцию из нержавеющих, инструментальных, быстрорежущих (в том числе изготовленных методом порошковой металлургии), подшипниковых, конструкционных легированных и углеродистых сталей. Реализует продукцию в 60 стран мира.

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Тигипко заявляет о возможном упразднении налоговых накладных

Вице-премьер-министр Сергей Тигипко, возглавляющий одновременно предвыборный штаб Партии регионов, заявил о революционных планах в сфере налогообложения - возможной отмене налоговых накладных

Как сообщил корреспондент УНИАН, такое заявление Тигипко озвучил на международной конференции «Налоговая реформа – важнейший ресурс экономического роста и повышения занятости».

"Мы думаем над упразднением института налоговой накладной и реестра налоговых накладных», - сказал С.Тигипко, добавив, что в планах также сократить количество форм налоговой отчетности - с 115 до 22.

Вице-премьер снова повторил о том, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может уменьшено до 9 позиций с 23.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уже сделано немало в сфере сокращения налоговой нагрузки на физических лиц и на бизнес. «У нас снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, со следующего года ставка составит 19%, а в дальнейшем будет снижена до 16%. Ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, в третьем квартале 2012 года зарубежные инвесторы оценили бизнес-климат страны и условия ведения бизнеса на 2.14 баллов (из пяти возможных), что является самым низким показателем за всю историю исследования - с 2008 года.

При этом основные проблемы, которые повлияли на негативные оценки инвесторов, остались неизменными - фискальное давление, коррупция, нестабильная политическая ситуация накануне выборов.

По данным Государственной налоговой службы, Единый реестр в начале сентября уже насчитывает 33,3 млн налоговых накладных. Общая сумма всех зарегистрированных налоговых накладных составляет почти 325,4 млрд грн.

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Азаров: Россия обещает газ по 160 долл., если Украина присоединится к ТC

Если Украина присоединится к Таможенному союзу, то Россия обещает снизить цену на газ до 160 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во вторник в Одессе на встрече с представителями органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

«Какие Россия нам выдвигает условия?… Нам говорят: вот, давайте, присоединяйтесь к Таможенному союзу – и завтра у вас газ будет по 160 долларов за одну тысячу кубометров», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.

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Азаров: претензии России к украинскому сыру были обоснованными

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что претензии России к украинским производителям сыра были обоснованными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр заявил во вторник в Одессе на встрече с работниками социальной и гуманитарной сфер местных органов власти, отвечая на вопрос одного из фермеров области.

Н.Азаров заявил, что качество продукции украинских аграриев, в том числе, поставляемых в Россию сыров, иногда не соответствует стандартам и предъявляемым требованиям потребителей.

«Когда мы стали проверять, обоснованны ли предъявляемые претензии, оказалось, что некоторые сыры не соответствуют необходимому уровню качества, а российские и наши технические требования к продукции абсолютно одинаковы», - сообщил премьер-министр.

Он добавил, что с учетом этого «инициирована реализация совместного с РФ проекта по контролю за соблюдением стандартов качества. А если при проведении совместного контроля требования будут одинаковы, каковы могут быть у производителей претензии?».

Как сообщал ранее УНИАН, в начале сентября Россельхознадзор заявил, что в ходе мониторинговых исследований выявил запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля.

В начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

4 октября были введены временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий: ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)»

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключен из реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

С 15 октября Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки сыра с украинского предприятия «Дубномолоко».

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Янукович подписал закон о Государственном земельном банке

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно государственного земельного банка».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Документом вносятся изменения в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» и устанавливаются особенности функционирования государственного земельного банка.

В частности, отношения, связанные с функционированием государственного земельного банка, регулируются Законом «О банках и банковской деятельности» в части, что не противоречит земельному законодательству.

Кабинет министров Украины имеет право сформировать уставный капитал государственного земельного банка за счет как взносов в денежной форме, так и в виде земельных участков.

Особенности выдачи государственному земельному банку банковской лицензии, а также осуществление регулирования и надзора за государственным земельным банком с учетом специфики его деятельности должен установить Национальный банк Украины.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 18 сентября.

2 июля Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.

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Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев сократилось на 23,5%

Производство легковых автомобилей в Украине за 9 месяцев текущего года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 23,5% - до 54 949 единиц, сообщает ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром».

Согласно оперативным данным ассоциации, производство коммерческих автомобилей за 9 месяцев текущего года против 9 месяцев 2011 года увеличилось на 2,7% - до 2 551 единицы, производство автобусов сократилось на 2,9% - до 2 497 единиц.

Общее производство автотранспортных средств, по оперативным данным «Укравтопрома», за указанный период составило 59 997 единиц, что на 22% меньше прошлогоднего показателя.

В сентябре текущего года в Украине было произведено 6 179 единиц автотранспортных средств, что на 36,9% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом выпуск легковых автомобилей в течение прошлого месяца снизился на 36,3% и составил 5 723 единицы, выпуск коммерческих автомобилей упал на 35,9% - до 196 единиц, выпуск автобусов - на 48,5% - до 260 единиц.

Как сообщал ранее УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

Напомним, правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения. Проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом министров.

Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются Корпорация «УкрАВТО» («Запорожский автомобилестроительный завод»), Корпорация «Богдан», «Еврокар», Корпорация «АИС» («КрАСЗ»), Корпорация «Эталон» («Черниговский автозавод» и «Бориспольский автозавод»).

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Расходы бюджета-2012 увеличены за счет увеличения дефицита до 29,03 млрд грн

Расходы Государственного бюджета Украины на 2012 год увеличены на 3,9 млрд грн - до 400,583 млрд грн, за счет соответствующего увеличения предельного уровня дефицита госбюджета до 29,03 млрд грн, в т.ч. дефицита общего фонда до 25,145 млрд грн.

Закон о внесении изменений в госбюджет был принят Верховной Радой 2 октября 2012 года и подписан Президентом Украины Виктором Януковичем 9 октября т.г.

В выводах Главного научно-экспертного управления Аппарата парламента касательно указанного документа еще в статусе законопроекта указывалось: «...Проектом предлагается увеличить на 3,9 млрд грн предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины. При этом в сопроводительных к законопроекту материалах нет никаких объяснений и обоснований относительно указанного законодательного предложения...».

Подписанный закон также предусматривает сокращение выпуска облигаций внутреннего государственного займа для выкупа допэмиссии НАК «Нафтогаз Украины» до 8,1 млрд грн с 12 млрд грн.

Закон вступит в силу со следующего дня после его официального опубликования.

Справка УНИАН. Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы - 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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