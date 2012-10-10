ДАЙДЖЕСТ СМИ за 10 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Тигипко выступил против союза с Москвой в обмен на дешевый газ» пишет: вице-премьер - министр социальной политики считает, что при выборе между Таможенным союзом и Евросоюзом Украина должна выбрать интеграцию в ЕС…

http://delo.ua/ukraine/tigipko-vystupil-protiv-sojuza-s-moskvoj-v-obmen-na-deshevyj-gaz-186864/

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Также «Дело» в публикации «Газпромбанк поможет Украине снизить зависимость от «Газпрома» пишет: в ноябре 2012 года планируется начать строительство LNG-терминала в Одесской области. Одним из основных инвесторов этого проекта может стать Газпромбанк...

http://delo.ua/ukraine/gazprombank-pomozhet-ukraine-snizit-zavisimost-ot-gazproma-186869/

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«Дело» в публикации «Стоимость минуты мобильной связи в Украине - самая низкая в Европе и СНГ» подает интервью директора по маркетингу компании МТС, который рассказал, почему компания снизила тарифы, когда будем включать чайник через телефон и как скоро появится интернет в метро…

http://delo.ua/opinions/stoimost-minuty-mobilnoj-svjazi-v-ukraine-samaja-nizkaja-v-evro-186824/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Земельный банк наполнят участками», в котором пишет: Президент узаконил создание Земельного банка, и теперь правительство должно предложить порядок формирования его уставного капитала за счет уже предусмотренных в госбюджете 120 млн грн и государственных земель сельхозназначения. Уже в следующем году банк планирует кредитовать аграриев под 10% годовых. Последние признают, что поскольку желающих взять дешевые кредиты у госбанка будет много, получат их далеко не все…

http://www.kommersant.ua/doc/2041119

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ не верит в плохое», в котором пишет: на фоне ухудшения оценки развития мировой экономики Международный валютный фонд не изменил прогноз роста ВВП Украины в 2012-2013 годах. Это положительный сигнал для правительства, поскольку прогнозы украинских и международных экспертов сейчас только ухудшаются. Отказавшись от существенного пересмотра показателей ВВП, в МВФ надеются, что правительство Украины учтет позицию фонда при подготовке бюджета, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2041112

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Газета «Сегодня» в материале «Россия пообещала снизить цену на газ для Украины до 160 долларов» пишет: новая цена вступит в силу в случае присоединения Украины к Таможенному союзу. Но, принимая во внимание этот факт, премьер считает, что мы не должны отказываться от планов интеграции в Евросоюз…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Rossiya-poobeshchala-snizit-cenu-na-gaz-dlya-Ukrainy-do-160-dollarov.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине могут исчезнуть таксофоны» пишет: их демонтируют как устаревшие и невыгодные, считает эксперт…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-mogut-ischeznut-taksofony-.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Пьяных за рулем будут сажать, любителей кефира отпустят» пишет: в соответствии с законопроектом, поданным в Думу, управление транспортным средством в состоянии опьянения повлечет наложение административного штрафа в размере 50 000 руб. с лишением права управления авто на срок от трех до пяти лет. За отдельные виды нарушений на дорогах штрафы поднимаются в 10-30 раз. А в случае гибели двух и более человек нарушителю грозит лишение свободы до 20 лет…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4826421/pyanyh_za_rulem_budut_szhat_lyubitelej_kefira_otpustyat

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Также «Ведомости» в публикации «Москвичи не знают имен своих депутатов и не доверяют им» пишут: согласно исследованию, к Мосгордуме относятся хуже, чем к городским парламентам в крупных городах России…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4831381/nesimpatichnye_neznakomcy

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«Известия» в публикации «Россия и Белоруссия на пороге новой энергетической войны» пишут: в Минэнерго РФ заявили, что Беларусь не возвращает бензин, сделанный из российской нефти - топливо продают на Запад под видом растворителя…

http://izvestia.ru/news/537282

(УНИАН)