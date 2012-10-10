В ЕС растут сомнения относительно подписания с Украиной Соглашения об ассоциации

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс (группа “Зеленых”, Германия) говорит о нарастании сомнений в Европе относительно подписания с Украиной Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.Хармс сказала сегодня во время видеомоста Киев-Брюссель.

«Я не могу согласиться с тем, чтобы базовые принципы или общие ценности трактовались, и чтобы к ним и дальше было такое отношение, которое есть сейчас со стороны ответственных украинских политиков. Несколько дней назад мы слушали Кокса и Квасневского, и я снова увидела то, что не только у меньшинства в Европарламенте есть сомнения относительно направления развития событий в Украине, но также и у наблюдателей, которые уже по несколько месяцев работают в Украине, уже есть такие же сомнения», - сказала, в частности, Р.Хармс. (Промежуточный отчет наблюдательной миссии в Украину бывшего Президента Польши Александра Квасневского и бывшего президента Европарламента Пэта Кокса был представлен в Европейском парламенте 2 октября - УНИАН.)

При этом Р.Хармс отметила, что Европарламент обязательно начнет процесс принятия решения по Соглашению об ассоциации почти сразу после выборов в Украине. «Но Украина и украинские политики имеют возможность изменить ситуацию с нарастанием этих сомнений в Европе и в Европарламенте. Многое зависит от тех, кто находится у власти в Украине, – они должны решить, собираются ли они уважать эти общие ценности, или нет», - заявила евродепутат.

Р.Хармс отметила, что для Европейского парламента это будет очень непростое решение, и заверила: «Мы будем пытаться принять справедливое решение, глядя, с одной стороны, на то, какую пользу принесет такое Соглашение всем украинским гражданам, а не только тем, кому и без того неплохо живется в Украине, но, с другой стороны, единственный аспект, где Европарламент имеет влияние на дальнейшее развитие Украины, это – процедура согласования подписания Соглашения об ассоциации. То есть, сказать «да» или нет» - это последний шанс Европарламента сказать свое слово и оказать какое-то влияние на то, которое происходит в Украине».

Р.Хармс подчеркнула, что Соглашение об ассоциации принесет Украине много выгоды и пользы, но в нем очень четко прописаны общие ценности, тогда как политические реалии в Украине показывают, что эти общие ценности уважаются на словах, а не на деле, учитывая тех, кто «отвечает за работу судебной системы, за деятельность большинства в парламенте, за деятельность правительства и даже за деятельность президентского офиса».

«Я лично как одна из ответственных политиков Европейского парламента, которые привлечены к принятию решений относительно подписания этого Соглашения, очень переживаю из-за моей обеспокоенности и опасения того, что это Соглашение об ассоциации после всех этих усилий и труда так и не будет подписано», - отметила Р.Хармс, добавив, что с ее точки зрения, политическое развитие в Украине сейчас имеет негативное направление.

«И не только в связи с делом о злоупотреблении законодательством против политических конкурентов, а также и на других участках, где я вижу негативные тенденции, и, как мне кажется, самая большая угроза для тех, кто поддерживает Соглашение об ассоциации, заключается в том, что мы не можем признать существование и действие принципа верховенства права в Украине, а это создает проблемы для всех тех, кто хотел бы поддержать принятие этого Соглашения об ассоциации», - отметила евродепутат.

При этом она отметила, что сейчас в Европе будут внимательно следить за избирательным процессом в Украине. Однако, отметила Р.Хармс: «Я не вижу возможности выносить наше суждение о выборах как о выборах честных и справедливых. Мы этого уже не можем говорить, и причина этого предварительного суждения заключается в том, что мы наблюдаем, что некоторые политические лидеры оппозиции сейчас находятся за решеткой, и это действительно очень осложняет вопрос относительно того, является ли избирательный процесс демократическим».