Анонс на 11 октября

* Премьер-министр Украины Николай Азаров будет находиться с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской области.

* Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк посетит Ветсанлабораторию, где журналистам будут продемонстрирована процедура проверки безопасности и качества молочной продукции и овощей на наличие нитратов на организованных рынках. Состоится брифинг Н.Присяжнюка.

* Состоится презентация Рекомендаций по использованию новых медиа для работников Аппарата Верховной Рады Украины. Рекомендации подготовлены Вестминстерским фондом за демократию совместно с Управлением компьютеризированных систем Аппарата ВРУ.

* В МА "Борисполь" Состоится пресс-конференция по внедрению современной ИТ-системы. Данная система значительно ускоряет процедуру прохождения пограничного контроля в аэропортах Украины. Участники: начальник управления пограничного контроля и регистрации Администрации Госпогранслужбы Украины генерал-майор Александр Биньковский, начальник Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» полковник Сергей Мул и представители авиакомпаний. Эксперты разъяснят порядок работы подсистемы и продемонстрируют на примере ее эффективность.

* Пресс-конференция на тему: "Насколько открытым является большой бизнес Украины: презентация индекса прозрачности 2012". Организатор: Центр "Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)" . Будет презентованы результаты ежегодной оценки крупнейших украинских компаний на предмет раскрытия информации относительно социальной ответственности по критериям Глобального Индекса прозрачности (www.gtindex.net). Индекс прозрачности компаний в Украине (Индекс) проводится в рамках проекта "Объединяемся ради реформ (UNITER)", который выполняется Pact и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

* Круглый стол на тему: "Приоритеты политики импортозамещения в стратегии модернизации промышленности Украины". Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Риски усиления импортозависимости отраслевых рынков Украины в условиях нестабильности мировой экономики. Роль энергоэффективности и энергосбережения в политике импортозамещения. Мировой опыт реализации политики импортозамещения и развития внутреннего рынка. Развитие внутреннего рынка и стимулирования импортозамещения в контексте задач стратегии модернизации промышленности Украины.

* Состоится интернет-мост на тему: «Реформы украинской энергетики: ядерный потенциал, охрана окружающей среды или энергосбережение?». Участники: депутат Европарламента от Германии, лидер Партии зеленых (Германия) Ребекка Хармс, директор Международного института демократий Сергей Таран (модератор), директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич, национальный координатор проектов UNIDO в Украине Игорь Кирильчук.

* Пресс-конференция на тему: "Десятилетие программы обеспечения молодежи жильем. Кто реально получил жилье по этой программе? На каких условиях целесообразна ее пролонгация? ". Приглашены: Леонид Рисухин, председатель правления Госфонда содействия молодежному жилищному строительству; Владимир Грищенко, председатель совета Всеукраинской ассоциации «Укрмолодьжитло» и др.

* Круглый стол на тему: «Проблемы развития агросектора Украины». Организаторы: SigmaBleyzer и компания Harmelia. Вопросы: Сотрудничество украинского АПК с ЗСТ, ЕС и Таможенным союзом. Выгоды и риски. Экспорт зерна. Предварительные итоги урожая 2012 года. Необходимость инвестиций в АПК. Проблемы инвесторов. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Жан-Жак Эрве, советник Правления ПАТ «Креди Агриколь Банк» (Credit Agricole); Джон Шморгун, президент компании Harmelia; Алекс Лисситса, президент УКАБ; Владимир Лапа, ген.директор УКАБ; Сергей Евтушенко, руководитель InvestUkraine; Михаил Даценко, директор по вопросам информации USUBC; Вадим Бодаев, директор компании SigmaBleyzer.

* Состоится семинар для предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли, который проведут эксперты «Швейцарской программы поддержки импорта» (SIPPO). Участники: первый вице-президент УСПП Сергей Прохоров, посол Швейцарии в Украине Кристиан Шьоненбергер, руководители предприятий, эксперты.

* Круглый стол на тему: «Биометрические паспорта в контексте национальной безопасности Украины". Организатор - ВОО "Родительский комитет Украины". Приглашены: Михаил Бродский, глава Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства; народные депутаты Украины Юрий Болдырев, Владимир Каплиенко, Василий Хара Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, Олег Щербанюк, судебный эксперт в области финансов и налогообложения, Алексей Миленин, председатель Комитета содействия борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

* Пресс-конференция на тему: "Уплата налогов и уголовная ответственность: нововведения законодателя и текущая практика". Участники: вице-президент УСПП Сергей Прохоров; начальник Главного следственного управления ГНСУ Анатолий Яковинец; зам.начальника отдела надзора за органами налоговой милиции Генпрокуратуры Украины Руслан Назарага; старший юрист адвокатского объединения "Arzinger" Наталия Мартынюк.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Кровавая собственность: как на самом деле происходила приватизация столичных рынков. Кто за этим стоял?». Речь пойдет о столичном Лукьяновском рынке, который община требует вернуть киевлянам. Впервые свидетелями "приватизации" будет обнародована информация о жестких событиях, происходивших во время захвата коммунальной собственности и названы имена лиц, интересы которых за этим стояли. Будут представлены документы, видеоматериалы «Приватизации по-украински», а также сообщена дата заседания Киевского апелляционного хозяйственного суда о возвращении рынка в коммунальную собственность Киева. Интересы общины на стороне столичной прокуратуры в этом судебном процессе представлять правозащитник Наталья Розинская, которая вместе с 7,5 тысяч граждан Украины готова пойти на акцию голодовки, чтобы вернуть Лукьяновский рынок в коммунальную собственность Киева (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 099 797 72 12, prgromada@gmail.com

* Состоится Социально-экономический отчет Кредитных Союзов. Организаторы: Всеукраинская ассоциация кредитных союзов и Объединение кредитных союзов «Программа защиты вкладов». Приглашены: народные депутаты Украины, представители КМУ, НБУ, Нацкомиссии, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг Украины, Минфинана Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Минсоцполитики, МВД, Госслужбы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, Аудиторской палаты и участники рынка кредитной кооперации. Темы: кредитование сельского населения, мелких предпринимателей, фермеров и сельхозпроизводителям, работников машиностроительного комплекса, металлургов и шахтеров, развитие зеленого туризма и программы энергосбережения; благотворительность и создание новых рабочих мест; кредитные союзы и профсоюзные организации: финансовое просвещение усилиями кредитных союзов, работа областных ассоциаций кредитных союзов.

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