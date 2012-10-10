СЭС упростит процедуру открытия некоторых предприятий

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины упростит процедуру открытия предприятий с низкой и средней степенью риска для санитарно-эпидемического благополучия населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя Госсанэпидслужбы, первый заместитель главного государственного санитарного врача Украины Александр Кравчук.

«Сейчас для того, чтобы открыть объект с низкой степенью риска, предприниматель приходит в санитарно-эпидемическую станцию и получает разрешение на открытие», - сказал А.Кравчук и отметил, что такая система для соответствующих объектов больше не будет действовать.

В соответствии с новым декларативным принципом работы Госсанэпидслужбы, предприниматель, который хочет открыть, например, магазин по продаже швейных принадлежностей, должен подать декларацию с сообщением об этом в Госсанэпидслужбу.

В течение десяти дней служба должна ему ответить, что она была проинформирована. «Даже если служба не отвечает, то предприниматель спокойно начинает свою работу», - сказал А.Кравчук.

В то же время принцип декларативности планируется ввести и для объектов средней степени риска. Для объектов с высокой степенью риска для здоровья населения такой принцип работы действовать не будет.