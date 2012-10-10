ТОП-10 (10 октября)

Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке составило 1,511 млрд долл.

Покупка наличной валюты населением в сентябре обновила годовой максимум

Минфин планирует реализовать первую серию казначейских обязательств в течение двух месяцев

В Украине денежная масса выросла на 0,5%, монетарная база сократилась на 0,7%

Госсанэпидслужба будет действовать отдельно от Минздрава и сократит половину работников

Потери аграриев от политических рисков составили 42 млрд грн — УАК

Колобов рассказал о коррекции макропоказателей 2013 года

Минфин в 2013 году выпустит казначейские обязательства в гривне

Минфин не планирует выход на внешние рынки и предпочитает ОВГЗ

Янукович внес в Верховную Раду законопроект о поправках в Соглашение МВФ

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Отрицательное сальдо интервенций НБУ на межбанке составило 1,511 млрд долл.

Отрицательное сальдо интервенций Национального банка (НБУ) на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл. (в августе сальдо было положительным - 436 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, в прошлом месяце НБУ продал на межбанке 1,2 млрд евро и 200 млн фунтов стерлингов.

Регулятор пополнял резервы за счет покупки 150 млн долл. США, 50 млн фунтов стерлингов 96,5 млн австралийских долларов.

При этом средневзвешенный курс покупки Нацбанком фунтов стерлингов был выше курса продажи. Так, валюту Великобритании НБУ покупал по средневзвешенному курсу 12,9616 грн за 1 фунт стерлингов, а продавал по 12,7033 грн за 1 фунт.

По данным Нацбанка, банковские валютные вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) выросли на 611,6 млн долл и 1 октября 2012 года составили 21,126 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Покупка наличной валюты населением в сентябре обновила годовой максимум

Отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в сентябре, по сравнению с августом т.г., увеличилось в 2,5 раза - до 1,802 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после года введения «паспортизации»валютообменных операций.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, банки купили у населения валюты на 1,108 млрд долл., продали - на 2,910 млрд долл.

Отрицательное сальдо на наличном рынке в январе т.г. было на уровне 556,5 млн долл., в феврале - 372,7 млн долл., в марте - 544,1 млн долл., в апреле - 209 млн долл., мае - 526,8 млн долл., июне - 740,6 млн долл., в июле - 810,4 млн долл., августе - 722,8 млн долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Минфин планирует реализовать первую серию казначейских обязательств в течение двух месяцев

Министерство финансов Украины ожидает, что первая серия казначейских обязательств на 100 млн долл. будет реализована в течение двух месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Юрий Колобов.

«Судя по ситуации, которая существует на рынке, я думаю, что мы сможем реализовать первую серию достаточно быстро, в течение двух месяцев»: - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Правительство планирует выпустить две серии казначейских обязательств, которые будут предназначаться исключительно для населения.

Объем первой серии составит 100 млн долл.

Предполагается, что вторая серия казначейских обязательств будет выпущена только после удачного размещения первой серии.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

Напомним, что в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.

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В Украине денежная масса выросла на 0,5%, монетарная база сократилась на 0,7%

В Украине денежная масса в сентябре выросла на 0,5% (с начала года – на 6,3%) – до 729 млрд грн, монетарная база сократилась на 0,7% (с начала года увеличилась на 3,3%) – до 247,9 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Общий объем депозитов в прошлом месяце увеличился на 0,9% (с начала года – на 7,7%) – до 526,6 млрд грн. В частности, депозиты физических лиц увеличились на 0,7% (с начала года – на 13,5%) – до 348,9 млрд грн. Депозиты юридических лиц выросли на 1,5% (с начала года сократились на 2,2%) – до 177,7 млрд грн.

Общий объем кредитных вложений увеличился на 0,8% (с начала года – на 1,2%) – до 803 млрд грн.

Объем наличности вне банков сократился на 0,5% (с начала года увеличился на 3,7%) – до 199,8 млрд грн.

Объем корсчетов банков на конец прошлого месяца составил 22,8 млрд грн. Норматив обязательных резервов составлял почти 20 млрд грн, из которых на отдельный счет в Национальном банке Украины было перечислено 6,4 млрд грн.

Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Нацбанке на конец сентября составил 2,3 млрд грн.

В прошлом месяце объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков составил 7,4 млрд грн (с начала года – 54,7 млрд грн), мобилизационных операций – 26 млн грн (с начала года – 16,3 млрд грн).

Справка УНИАН. Денежная масса в Украине в 2011 году увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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Госсанэпидслужба будет действовать отдельно от Минздрава и сократит половину работников

Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины будет действовать отдельно от Министерства здравоохранения Украины и почти вдвое сократит численность своих работников, которых сейчас 50 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил руководитель Госсанэпидслужбы, главный государственный санитарный врач Украины Анатолий Пономаренко.

Он напомнил, что процесс реформирования Госсанэпидслужбы осуществляется в рамках административной реформы, внедренной Президентом Украины, указом которого от 9 декабря 2010 года была образована Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины как отдельный центральный орган исполнительной власти.

А.Пономаренко отметил, что в этом году службе исполняется 89 лет, и впервые она получила такой статус. Раньше, напомнил он, функции контролирующего органа в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения выполняли санитарно-эпидемиологические станции, которые были заведениями здравоохранения и находились в сфере управления Минздрава.

При этом их руководители подчинялись главному государственному санитарному врачу Украины, который по должности был первым заместителем министра здравоохранения.

Таких заведений в Украине было около 800, и они были образованы практически на каждой административной территории, имели статус отделенного юридического лица. При этом штат работников превышал 50 тысяч человек, которые никогда не имели статуса государственного служащего.

Как отметил А.Пономаренко, в связи с проведением административной реформы Минздрава был издан приказ от 21.09.2012 №176-0 «О ликвидации бюджетных заведений, учреждений и организаций, которые относятся к сфере управления Минздрава Украины», а распоряжением Кабинета министров Украины от 03.10.2012 №744-р целостные имущественные комплексы всех 800 санитарно-эпидемиологических станций были переданы из сферы управления Минздрава Госсанэпидслужбе.

«На базе этого имущества осуществляется формирование территориальных органов Госсанэпидслужбы и их отделенных структурных подразделений по всему государству», - сказал А.Пономаренко.

В то же время, сообщил он, уже были проведены конкурсы на замещение вакантных должностей госслужащих в этих органах в количестве 2,5 тыс. человек. А.Пономаренко отметил, что это именно те специалисты, которые будут осуществлять инспекторские или наблюдательные функции и принимать решение относительно административных мер к нарушителям санитарного законодательства.

Таким образом, предусматривается, что с 1 января 2013 года штат работников территориальных органов Госсанэпидслужбы будет составлять 29 тыс. 996 человек, в связи с чем работники заведений Минздрава, которые ликвидируются, будут переведены в штат этих органов. Это сокращение планируется провести за счет вакантных и немедицинских должностей, в частности технического персонала, а также планируется омолодить кадры, ведь сейчас в этой системе работают 10 тыс. человек преклонного возраста.

Однако А.Пономаренко заверил, что ни один квалифицированный медработник не остается вне поля зрения. Людям, которых планируется сократить, предложат переподготовку и последующее трудоустройство в лечебно-профилактических заведениях на врачебных и медсестринских должностях или же трудоустройство в других контролирующих органах. В частности, в Госветфитослужбе, если ей от Госсанэпидслужбы будут переданы полномочия в сфере контроля безопасности пищевых продуктов.

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Потери аграриев от политических рисков составили 42 млрд грн — УАК

Потери украинских аграриев вследствие политических рисков, к которым, в частности, относятся введение ограничений на экспорт продукции и проблемы с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), в прошлом маркетинговом году ((МГ, июль 2011 г. – июнь 2012 г.) составили 42 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко в ходе круглого стола на тему «Состояние реализации закона Украины «Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой».

Он отметил важность развития в Украине агрострахования, что позволило бы украинским аграриям более эффективно управлять своими рисками.

По информации Л.Козаченко, потери сельхозпроизводителей из-за неблагоприятных погодных условий по итогам прошлого маркетингового года составили около 20 млрд грн.

Также аграрии понесли убытки из-за колебаний цен на продукцию в связи с нестабильностью на мировых продовольственных рынка. Сумма этих убытков по итогам прошлого МГ превысила 10 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ожидается, что производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн, потребность внутреннего потребления - 28,7 млн тонн.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 5 октября составил 5,7 млн тонн.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, в Украине в текущем маркетинговом году не планируется вводить ограничения на экспорт зерна.

Напомним, в 2010-2011 годах в Украине были введены квоты на экспорт зерна.

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Колобов рассказал о коррекции макропоказателей 2013 года

Прогнозные макропоказатели на 2013 год будут скорректированы с учетом изменения прогнозных макропоказателей 2012 года, которые будут известны по итогу результатов экономического развития за 3 квартал текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил Министр финансов Украины Юрий Колобов.

«У нас приняты макропоказатели (на 2012 год – УНИАН), которые были посчитаны еще вначале года. К сожалению их еще не пересматривало Министерство экономики и не подавало на рассмотрение Кабинета министров. Сейчас принято решение, что по итогам трех кварталов, мы пересматриваем макроэкономические показатели, которые идут по результатам трех кварталов. Естественно эти показатели мы будем закладывать в бюджет 20113 года», - сказал Ю.Колобов.

При этом он отметил, что процесс пересмотра макропоказателей займет 2-3 недели.

Затем, отметил министр, проект госбюджета на 2013 год будет готовиться для рассмотрения в Кабинете министров и передаче в Верховную Раду.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 12 сентября утвердил проект закона Украины «О Государственном бюджете на 2013 год» и передал в ВР.

15 сентября председатель Верховной Рады В.Литвин вернул правительству на доработку проект государственного бюджета на 2013 год.

22 сентября премьер-министр Н.Азаров заявил, что проект бюджета на 2013 год будет улучшен правительством за счет увеличения доходной части и подан для принятия Верховной Раде нового созыва, поскольку нынешний состав парламента технически не сможет принять документ за оставшиеся два рабочих дня.

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Минфин в 2013 году выпустит казначейские обязательства в гривне

Министерство финансов Украины планирует, что в следующем году будет выпускать казначейские обязательства, номинированные как в гривне, так и в валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об заявила директор Департамента государственного долга Министерства финансов Украины Галина Пахачук на пресс-конференции, посвященной началу выпуска 10 октября текущего года казначейских обязательств для населения, номинированных в долларах США.

«Если в текущем году мы планируем на 200 млн долл., то в следующем году эти казначейские обязательства будут выпускаться как в долларах, так и в гривнях», - сказала она.

Говоря о стоимости выпуска казначейских обязательств, представитель Минфина уточнила, что выпуск одного обязательства номиналом в 500 долл., в бумажном виде составляет 6 грн. Комиссионные "Ощадбанка" будут составлять 0,5% от суммы проданных КО.

По ее словам, предусмотрен досрочный обратный выкуп банком этих бумаг.

Она уверила в том, что "Ощадбанк" будет выкупать казначейские обязательства не ниже их номинала.

Говоря в общем о планах государственных заимствований на 2013 год, она отметила, что они будут приблизительно на уровне текущего года.

«На 2013 год мы уже имеем прогнозные цифры, они будут приблизительно на уровне 2012 года», - отметила Г.Пахачук, при этом напомнила, что на 2012 год объем государственных заимствований запланирован в размере 98 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины ожидает, что первая серия казначейских обязательств на 100 млн долл., реализация которых началась 10 октября текущего года через «Ощадбанк», будет завершена в течение двух месяцев.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

Напомним, что в начале июля парламент разрешил осуществлять эмиссию казначейских обязательств Украины в иностранной валюте для населения, приняв соответствующий Закон «О внесении изменений в статью 11 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» относительно казначейских обязательств». Документом были внесены поправки в Налоговый кодекс, согласно которым инвестиционный доход по КО освобождается от налогообложения.

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Минфин не планирует выход на внешние рынки и предпочитает ОВГЗ

Министерство финансов Украины до конца текущего года не планирует выход на внешние рынки заимствований и будет отдавать предпочтение выпуску облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в национальной валюте, за исключением выпуска долларовых казначейских облигаций для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявила директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галина Пахачук.

«У нас осталось не так много до конца года взять – около 7 млрд грн. Будем выпускать долгосрочные ОВГЗ на 5-7 лет», - сказала она.

При этом Г. Пахачук отметила, что, возможно, в конце года будет проведен аукцион по размещению внутренних правительственных облигаций, номинированных в валюте, для обеспечения остатков на начало января следующего года.

Она отметила, что на текущий момент в первом месяце 2013 года расходы по госдолгу должны составить около 7 млрд грн.

Говоря об обслуживании госдолга в текущем году, директор департамента назвала не критичной сумму перераспределения в 1 млрд грн, на которую Кабинет министров сократил расходы по обслуживанию госдолга и перенаправил их на выплату зарплат бюджетникам.

«По результатам 2012 года есть не то чтобы экономия, но есть резервы, особенно покрытие по долгу, и поэтому эта сумма в 1млрд грн не является конфликтной и такой, которую я бы не согласовала на перераспределение», - сказала Г.Пахачук.

Как сообщал УНИАН, на 27 сентября т.г. объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял — 189,911 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму — 92,912 млрд грн, банков — 76,677 млрд грн, нерезидентов — 4,191 млрд грн.

В октябре Минфин планирует провести только два аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Кроме того, 10 октября началась реализация через «Ощадбанк» первой серии казначейских обязательств на 100 млн долл. США. Минфин ожидает, что она будет завершена в течение двух месяцев.

Ранее Кабинет министров Украины поручил Министерству финансов выпустить казначейские обязательства для населения на 200 млн долларов под 9,2%.

Согласно постановлению (№836 от 5 сентября), выпуск казначейских обязательств осуществляется сериями А и Б сроком на 24 месяца и номинальной стоимостью 500 долларов.

Объем каждой серии составляет 100 млн долларов США. Сертификат содержит четыре полугодовых купона. Размер дохода по каждому купону составляет 23 доллара США.

Первичное размещение будет проводиться через “Ощадбанк”. Кроме того, банк будет проводить двустороннюю котировку этих бумаг, как на их продажу, так и на покупку.

***

Янукович внес в Верховную Раду законопроект о поправках в Соглашение МВФ

Президент Украины Виктор Янукович внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О принятии поправок к статьям Соглашения Международного валютного фонда».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что законопроект внесен в парламент в соответствии со статьей 93 Конституции Украины и статьей 13 Закона «О международных договорах Украины».

Целью законопроекта является ратификация Верховной Радой Украины поправок к статьям Соглашения МВФ о пересмотре квот стран-членов и реформы Исполнительного совета, которые были одобрены Резолюцией Совета управляющих МВФ №66-2 от 15 декабря 2010 года. Таким образом, будут выполнены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу в Украине этих Поправок, объяснили в пресс-службе.

«Этим шагом Украина еще раз подтверждает, что она является надежным партнером, выполняет взятые на себя международные обязательства и настроена на дальнейшее эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с международными финансовыми организациями», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Резолюцией Совета управляющих МВФ от 15 декабря 2010 года, в частности, предусмотрено увеличение общего капитала (квотных ресурсов) МВФ вдвое и одновременное перераспределение квот членов МВФ в пользу группы развивающихся стран и стран с формирующимися рынками, а также некоторых развитых стран.

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УНИАН