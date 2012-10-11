Правительство Грузии ушло в отставку, но будет выполнять свои обязанности до формирования новых органов исполнительной власти.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, по распоряжению главы государства Михаила Саакашвили «удовлетворено ходатайство правительства об отставке. На основании этого же распоряжения на него возложено исполнение обязанностей до назначения нового правительства. Новый состав правительства Грузии будет представлен парламенту нового созыва в установленные Конституцией сроки».

Утверждение парламентом нового Кабинета министров должно произойти примерно 20-21 октября.

1 октября на парламентских выборах 83 мандата достались коалиции «Грузинская мечта» во главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили.

Партия «Единое национальное движение», возглавляемая М.Саакашвили, потерпела поражение, получив 67 мандатов в 150-местном парламенте Грузии.