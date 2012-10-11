ДАЙДЖЕСТ СМИ за 11 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Покупателей компаний фондового рынка обяжут отчитываться» пишет: правительственный законопроект №11308 ужесточит и одновременно упростит определенные процедуры лицензирования и принципы работы на фондовом рынке…

http://delo.ua/finance/pokupatelej-kompanij-fondovogo-rynka-objazhut-otchityvatsja-186965/

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Также «Дело» в публикации «Кредитные союзы просят доступ к межбанковскому рынку» подает интервью председателя Нацкомфинуслуг Андрея Стасевского, который рассказал о проблемах кредитных союзов, уровне просроченной задолженности в их портфелях, а также новшествах, которые комиссия внедрит на рынке...

http://delo.ua/finance/kreditnye-sojuzy-prosjat-dostup-k-mezhbankovskomu-rynku-186961/

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«Дело» в публикации «Предприятие Укроборонпрома может перейти в собственность Ахметова» пишет: пул предприятий Рината Ахметова может пополниться оборонным заводом "Буревестник". Впрочем, судя по всему, предприятие Ахметову не нужно. Куда более привлекательна огромная территория в столице, занятая (пока) заводом…

http://delo.ua/business/predprijatie-ukroboronproma-mozhet-perejti-v-sobstvennost-ahmetov-186929/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Стране отдают добычу», в котором пишет: накануне выборов Кабмин решил поддержать госшахты за счет электроэнергетиков. В Минэнерго заявили, что запасы угля на складах электростанций достигли рекордных 4,7 млн т - почти вдвое больше, чем нужно для прохождения отопительного сезона. Правительство пытается загрузить госшахты, чтобы не растерять электорат правящей партии, а заплатить за эту инициативу придется энергетикам, которые и так работают с убытками, констатируют эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2041767

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Города устроили газовую атаку», в котором пишет: муниципалитеты не верят обещаниям правительства обеспечить бесперебойное отопление этой зимой. Ассоциация городов обратилась к премьер-министру с просьбой списать коммунальным предприятиям задолженность за газ и электроэнергию в 14 млрд грн, а также выделить субвенции в полном объеме - на 6,9 млрд грн. В правительстве не одобряют списание долгов, а местные органы власти признают неизбежность повышения стоимости тепла для сокращения этой задолженности…

http://www.kommersant.ua/doc/2041692

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Газета «Сегодня» в материале «Зачем «Ощадбанк» меняет бумагу на доллары» пишет: началась продажа валютных казначейских обязательств, государство обещает хороший процент…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/oshchadbank-i-valyuta.html

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Также «Сегодня» в публикации «Как Украина прожила год с Тимошенко в неволе» пишет: харьковская узница проигрывает бой-2012, но битва за главный приз ее жизни - власть - продолжается…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/prigovor-timoshenko-i-okolo.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Намек сверху: ставки по депозитам слишком высокие» пишет: украинская власть заинтересовалась ставками по депозитам – посчитала их недопустимо высокими. Но все объясняется возросшими рисками ведения бизнеса в Украине и вложения инвестиций в нашу экономику…

http://economics.unian.net/rus/detail/142884

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Новая программа доступного жилья работать сможет лишь при фактически бесплатной ипотеке» пишет: по ней в течение пяти лет планируется запустить строительство 25 млн кв. м жилья, которое по доступной цене купят 360 000 семей…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4882881/formula_medvedeva

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Также «Ведомости» в публикации «Microsoft собирается пойти по пути Apple» пишут: софтверный гигант намерен стать крупным производителем компьютеров и им подобных устройств…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/4882861/novyj_ubijca_iphone

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«Известия» в публикации «Иванишвили зовет бизнесменов вернуться в Грузию» пишут: претенденты на министерские посты пока не спешат принимать приглашение…

http://izvestia.ru/news/537443

(УНИАН)