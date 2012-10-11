Анонс на 12 октября

* Состоится брифинг Совета по вопросам туризма и курортов и конференция Travel Marketing 3D, посвященная различным аспектам создания и продвижения отечественного туристического продукта на национальном и мировых рынках. Вопросы: Объявление списка 100 лучших событий Украины для туристической индустрии. Создание электронного пресс-центра украинского туризма и программы Discover Ukraine для зарубежных и отечественных СМИ. Разработка национальной маркетинговой стратегии Украины.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Электоральные ориентации избирателей Украины накануне парламентских выборов 2012г." Будут обнародованы результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного агентством политического консалтинга "Перспектива" 27 сентября-6 октября во всех областях Украины и АР Крым. Результаты представит ведущий аналитик агентства политического консалтинга "Перспектива" Александр Ляпкало (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Круглый стол на тему: «Новые акцизы на сигареты: снижение потребления или увеличение налоговых поступлений». Участники: эксперт межфракционной депутатской группы "За духовность, нравственность и здоровье Украины", заслуженный экономист Украины Олег Ивченко, народный депутат Тарас Чорновил, народный депутат Павел Унгурян, эксперт Ассоциации налогоплательщиков Украины Валентина Пронина.

* Пресс-конференция Антона Пашинского, бренд-менеджера агрохолдинга AVANGARDCO IPL, посвященная Всемирному Дню Яйца. Всемирный День яйца отмечается во вторую пятницу октября. А.Пашинский расскажет об особенностях отрасли и новых социальных инициативах Холдинга.

* Пресс-конференция на тему: "Результаты общественных слушаний проекта обновленной энергетической стратегии Украины до 2030". Участники: старший менеджер проектов Фонда "Эффективное управление" Роман Рубченко, руководитель департамента стратегической политики, инвестиций и ядерно-энергетического комплекса Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Никита Константинов.

* Пресс-конференция на тему: "Как «Венето» будет печатать биометрические паспорта". Участники: ген.директор ООО «Венето» Мария Демчук; начальник департамента маркетинга ООО «Венето» Ирина Тимощук.

* Пресс-конференция на тему: "Как стоимость газа может повлиять на изменение украинского внешнеполитического вектора?". Организатор - ГолосUA. Участники: народный депутат, представитель фракции Компартии Украины Сергей Гордиенко и экс-министр экономики Украины, экс-глава Госфинуслуг Виктор Суслов.

* Состоится заседание Коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Украины под председательством министра Эдуарда Ставицкого.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция строительной компании ООО «Гранит» об использовании аферистических схем в бизнес деятельности кандидата в народные депутаты Украины. Во время пресс-конференции будут обнародованы фактические документы, демонстрирующие, каким образом банк, управляемый кандидатом в народные депутаты, проводил незаконные и преступные действия во время строительства коттеджного городка в поселке Козин Обуховского района Киевской области. Размер имущественного ущерба составляет минимум 3 млн грн. Участники: главный инженер корпорации «Гранит» Сергей Репкин, представители сайта «Тернопільський тиждень» и ЗАО«Турбів-Цукор».

* В Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» состоится I Всеукраинский конгресс молодых аграриев «Аграрное будущее Украины». Конгресс будет проходить в рамках XV Сельскохозяйственной выставки «Фермер Украины - 2012» При поддержке: Минагрополитики и продовольствия Украины, Комитета по аграрной политики и земельных отношений ВРУ, посольства Франции в Украине. При участии: ГП «Институт экономики и прогнозирования НАН Украины»; ВОО «Аграрная палата Украины» ОО «Запорожская областная аграрная палата»; ВОО «Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины»; ВОО« Союз Молодежи Села»; ВОО «Союз сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины»; ВОО «Ассоциация сельскохозяйственных совещательных служб Украины»; ВМОО «Союз молодых аграриев Украины».

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