Сегодня в Киеве открылся 19-й международный туристический салон «Украина 2012».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, продлится выставка до 13 октября.

На протяжении этих дней участие в мероприятии примут 600 профильных компаний, туроператоров, национальных и местных туристических ассоциаций и организаций, гостиниц, транспортных агентств, страховых компаний, туристических представительств многих стран мира.

Нынешний международный туристический салон продолжает традицию пропаганды туристического потенциала регионов Украины. Среди представленных экспозиций и «Киев туристический», который будет популяризировать культурно-туристический потенциал столицы.

В торжественной церемонии открытия принял участие первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак, который передал поздравление участникам и гостям мероприятия от имени председателя столичной госадминистрации Александра Попова.

После осмотра экспозиций выставки А.Мазурчак принял участие в пресс-конференции, во время которой участники обсудили существующее состояние туристической отрасли и перспективы ее развития. В частности, речь шла о создании туристического портала www.visitkyiv.com.ua и проведении модификации данных для размещения на туристическо-информационных терминалах.

Разработаны 23 специальных тематических экскурсионно-туристических маршрута (городские, автобусные, пешеходные). В целом в столице действует более 150 тематических экскурсий. В следующем году на улицах Киева заработает схема расположения мест парковок, стоянок и остановок туристическо-экскурсионного транспорта, которые будут обозначены соответствующими информационными знаками.

В ближайшее время городской властью будет доработана целевая программа развития туризма в Киеве, которой предусмотрено дальнейшее развитие туристических объектов и развитие инфраструктуры.