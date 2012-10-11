ТОП-10 (11 октября)

Россия в погоне за временной выгодой может потерять крупнейшего покупателя газа – Азаров

12 октября в Москве пройдут переговоры глав аграрных министерств Украины и России

Всемирный банк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 450 млн долл.

Суд перенес на 22 октября рассмотрение жалобы Кабмина по долгу ЕЭСУ

МВФ требует от богатых стран быстрых действий в борьбе с кризисом

Дефицит госбюджета увеличен на 14% - до 31,130 млрд грн

ФГИУ реализовал на бирже пакеты акций пяти обл- и горгазов

Контрольный пакет акций "Волыньоблэнерго" выставят на приватизацию в этом году

Балога заявляет, что Госказначейство заблокировало счета Закарпатской области

Закарпатская область полностью перешла на автономные системы теплообеспечения

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Россия в погоне за временной выгодой может потерять крупнейшего покупателя газа – Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Россия, получая временную выгоду от высоких цен на газ для крупнейшего покупателя газа - Украины, в перспективе может потерять этого покупателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Кривом Роге в ходе встрече с Днепропетровской областной ассоциацией местного самоуправления.

«Подумайте, вы сейчас получаете временные выгоды от того предательского соглашения, но это временные выгоды. Потому что вы потеряете крупнейшего покупателя вашего газа. Рано или поздно наступит такой момент, и вообще у вас ничего покупать не будем по такой цене», - сказал Н.Азаров.

При этом он отметил, что, отказываясь снижать цену на газ, Россия ставит Украину в «трудное положение» и заставляет нести колоссальные затраты на разведку и добычу газа, а также на переход на энергосберегающие технологии.

Н.Азаров подчеркнул, что поиски альтернативных источников газа для Украины актуальны, однако эти вопросы Украина могла бы решать не в таком экстренном порядке, как сейчас.

«Это давно назревшее, конечно, мероприятие, но его можно было бы растянуть во времени, а мы вынуждены сейчас концентрировать ресурсы на этом», - сказал Н.Азаров. При этом он выразил уверенность, что со временем Украине удастся решить все газовые проблемы с Российской Федерацией, и РФ на долгие годы останется стратегическим партнером Украины.

«Рано или поздно, мы, конечно, эту проблему решим… Если смотреть в перспективу наших взаимоотношений, конечно, между нами должны быть на годы вперед, на десятилетия, на сотни лет вперед, отношения партнерские и дружеские. И для нас это стратегия», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, Украина третий год безуспешно ведет переговоры с Россией о снижении цены на газ.

Согласно контракту, подписанному НАК «Нафтогаз Украины» с «Газпромом» 19 января 2009 года, цена газа для Украины (с учетом скидки в 100 долл. за 1.тыс. куб. м по Харьковскому соглашению 2010 г.) составляла – в первом квартале 2012 г. около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долларов, в четвертом ожидается 432 долл. за 1 тыс. куб. м.

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12 октября в Москве пройдут переговоры глав аграрных министерств Украины и России

Завтра в Москве пройдут переговоры министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и министра сельского хозяйства России Николая Федорова.

Об этом УНИАН сообщили в посольстве Украины в Москве.

«Министры проведут 10-е заседание подкомитета по вопросам агропромышленного комплекса, по результатам работы будет подписан соответствующий протокол», - сказал собеседник агентства. Он отметил, что встреча министров запланирована на 10.00 мск.

Сегодня, 11 октября, представители Минагропрода Украины принимают в Москве участие в агропромышленной выставке «Золотая осень–2012», приуроченной к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как сообщалось, 9 октября Н.Федоров заявил, что Украине и странам Таможенного союза нужно создать действенные институты для координации на мировом рынке зерна.

«Степень координации на сегодняшний день с точки зрения структурирования, институирования этой работы желает лучшего. Нужно создавать более материально осязаемые институты для того, чтобы эта работа стала более эффективной», - сказал Н.Федоров.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства по итогам переговоров заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации Ильи Шестакова с заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины Александром Сенем сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. Создание совета будет также способствовать увеличению суммарного производства зерновых культур в странах-членах, укреплению и развитию экспортных возможностей и др. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

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Всемирный банк и Укравтодор подписали кредитное соглашение на 450 млн долл.

Всемирный банк (ВБ) и Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) подписали сегодня кредитное соглашение о предоставлении займа в размере 450 млн долл. для финансирования Проекта улучшения автодорог и безопасности движения-2 в Украине, сообщили УНИАН в пресс-службе Всемирного банка.

Как отметили в пресс-службе, 20 сентября т.г. совет исполнительных директоров ВБ утвердил заем в 450 млн долл. для Проекта улучшения автодорог и безопасности движения-2. Проект должен улучшить состояние и качество автомагистрали Киев-Харьков между городами Лубны и Полтава. Он также создаст условия для повышения стандартов безопасности движения вдоль определенных транспортных коридоров Украины.

«Проект позволит сократить расходы и время, необходимое для перевозки людей и товаров этой ключевой транспортной артерией страны", - сказал директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Чимяо Фан. По его словам, проект также будет способствовать повышению безопасности движения на определенных транспортных коридорах и уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий. Также ожидаются значительные позитивные социально-экономические выгоды для местных общин благодаря стимулированию экономической деятельности и созданию новых рабочих мест.

Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения-2 внедряется Укравтодором. Новый проект продолжает и дополняет ныне действующий Проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения-1. Он был утвержден в 2009 г. с суммой займа в 400 млн долл.

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Суд перенес на 22 октября рассмотрение жалобы Кабмина по долгу ЕЭСУ

Киевский апелляционный хозяйственный суд перенес на 22 октября рассмотрение жалобы украинского правительства на решение суда первой инстанции, которым Кабинет министров обязан выплатить Министерству обороны РФ 3,1 млрд грн долга корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласил председательствующий в судебной коллегии судья Виктор Шапран, объяснив необходимость объявления перерыва необходимостью дополнительного изучения материалов дела.

В то же время, коллегия судей отказала представителю ЕЭСУ Александру Ковальчуку в удовлетворении ходатайств относительно истребования для изучения в качестве доказательств ряда документов из Министерства обороны РФ, СБУ, Кабинета министров Украины, министерств финансов Украины и России.

Следующее судебное заседание должно начаться 22 октября в 9.15.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

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МВФ требует от богатых стран быстрых действий в борьбе с кризисом

Международный валютный фонд подтолкнул богатые страны к быстрым действиям, поскольку европейский долговой кризис затягивается, а США и Япония показывают лишь незначительные успехи в борьбе с дефицитом бюджета, сообщает Reuters.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила в Токио, где проходит собрание МВФ, что политические споры усиливают экономическую неопределенность, замедляя рост как в развитых, так и в развивающихся экономиках. МВФ сократил прогноз мирового роста на текущей неделе второй раз с апреля.

"Мы ждем действий и ждем смелых и согласованных действий со стороны наших стран-членов", - сказала К.Лагард журналистам в Токио.

Замедление не обошло развивающиеся рынки, которые способствовали выходу мировой экономики из рецессии в 2009 году. Бразилия сократила процентные ставки в среду, а Южная Корея - в четверг.

"Развивающиеся страны, которые были двигателями роста, не будут неуязвимы к нарастающей неопределенности в мировой экономике, - сказал президент Всемирного банка Джим Йон Ким. - Экономические заявления, появившиеся в последние недели, были отрезвляющими. Каждый уязвим во времена неопределенности, но особенно бедняки, которые имеют очень мало, если вообще имеют, гарантий и ресурсов и живут, перебиваясь из дня в день".

МВФ выразил недовольство частичным ответом Европы на долговой кризис и предупредил, что недавнее снижение стоимости заемных средств для обремененных долгами стран, таких как Испания, может оказаться кратковременным, если лидеры еврозоны не предложат комплексный и надежный план.

В докладе о финансовой стабильности, вышедшем в среду, фонд написал, что без быстрых политических действий, включающих запуск программы выкупа облигаций Европейским центробанком, премия, которую инвесторы требуют за покупку испанских и итальянских бондов вместо безопасных немецких бумаг, вырастет почти вдвое.

Агентство Standard & Poor's в среду сократило суверенный кредитный рейтинг Испании почти до "бросового" уровня, Moody's вскоре может последовать этому примеру.

МВФ заявил, что готов поддержать европейскую программу помощи Испании, если Мадрид попросит о ней. «Рейтер» сообщал 1 октября, что Испания готова обратиться за помощью, но Германия блокирует запрос, так как предпочитает объединить помощь Испании и дополнительные программы для других проблемных стран, таких как Греция.

Как сообщал накануне УНИАН, в собрании МВФ в Токио принимают участие и представители Украины - министр финансов Юрий Колобов и глава Нацбанка Сергей Арбузов.

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Дефицит госбюджета увеличен на 14% - до 31,130 млрд грн

Дефицит Государственного бюджета Украины увеличен до 31,130 млрд грн или на 3,9 млрд грн, которые будут направлены для компенсации “Нафтогазу Украины” разницы в тарифах на импортируемый газ. Это предусмотрено Законом Украины №5308-VI (вступил в силу с 11 октября т.г.), которым внесены изменения в Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Закон также предусматривает сокращение выпуска облигаций внутреннего государственного займа для выкупа допэмиссии акций «Нафтогаза» до 6 млрд грн с 9,9 млрд грн.

Другим законом, сумма перечисления Национальным банком Украины (НБУ) в госбюджет в 2012 году увеличена на 72 млн грн — до 11,541 млрд грн.

В общей сложности, в соответствии с поправками в госбюджет (7 законов), которые были проголосованы Верховной Радой 2 октября и вступил в силу с 11 октября т.г., доходы госказны увеличены на 1,4% - до 372,259 млрд грн, расходы — на 1,4%, до 404,298 млрд грн.

Справка УНИАН. Бюджет на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

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ФГИУ реализовал на бирже пакеты акций пяти обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на Восточно-Европейской фондовой бирже следующие госпакеты акций: 7,013% акций ПАО «Криворожгаз», 7,6% ПАО «Ривнегаз», 6,341% «Закарпатгаза», 1,357% ПАО «Залищикигаз», 4,959% ПАО «Тернопольгоргаз», сообщили УНИАН на бирже.

Реализационная цена 7,013% акций ПАО «Криворожгаз» составила 368 тыс. грн, 7,6% ПАО «Ривнегаз» - 1 млн 300 тыс. грн, 6,341% «Закарпатгаза» - 152 тыс. грн, 1,357% ПАО «Залищикигаз» - 653 тыс. грн, 4,959 % ПАО «Тернопольгоргаз» - 255,6 тыс. грн.

В связи с отсутствием спроса не состоялся еще один из запланированных на четверг, 11 октября, приватизационных аукционов - по продаже 0,708% ПАО «Тернопольгаз».

Напомним, ФГИУ планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний.

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Контрольный пакет акций "Волыньоблэнерго" выставят на приватизацию в этом году

Кабинет министров Украины внес 75% акций ПАО "Волыньоблэнерго" в перечень энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, госпакеты акций которых подлежат приватизации в 2011-2012 гг. Об этом говорится в правительственном постановлении от 10 октября 2012 года, текст которого обнародован на сайте КМУ.

Правительство также поручило НАК "Энергетическая компания Украины" передать Фонду государственного имущества Украины 75% акций ПАО "Волыньоблэнерго" для последующей приватизации без сохранения блокпакета в госсобственности.

Напомним, министерство энергетики и угольной промышленности ранее разработало проект постановления Кабинета министров, согласно которому Фонду государственного имущества передается 75% акций энергопоставляющей компании «Волыньоблэнерго» для дальнейшей приватизации.

Таким образом, Минэнерго предлагает продать все акции «Волыньоблэнерго», которые принадлежат государству, хотя предыдущие приватизационные конкурсы предусматривали сохранение в госсобственности 25% пакетов энергоснабжающих компаний.

Ранее Кабмин исключил «Волыньоблэнерго» из перечня стратегических предприятий.

В данное время 75% «Волыньоблэнерго» переданы в уставный фонд Национальной акционерной компании "Энергетическая компания Украины", 21,19% акций принадлежит кипрской Garensia Enterprises Limited, которую контролирует российский бизнесмен Константин Григоришин.

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Балога заявляет, что Госказначейство заблокировало счета Закарпатской области

Министр по чрезвычайным ситуациям Виктор Балога, который находится в отпуске в связи с участием в выборах новой Верховной Рады, заявил, что Государственное казначейство практически заблокировало счета Закарпатской области.

Об этом министр сообщил на своей страничке в Facebook.

«Госказначейство не проводит никаких расчетов, кроме заработных плат. Такие задержки по области составляют более 150 млн грн», - пишет В.Балога.

По словам министра, такие действия Госказначейства парализовали работу области, куратором которой он является от Кабинета министров.

В связи с этим В.Балога публично попросил премьер-министра Николая Азарова дать указание Госказначейству разблокировать счета области.

«Прошу дать поручения Госказначейству разблокировать счета органов местной власти», - отметил В.Балога, уточнив, что системные проблемы области не решаются годами.

***С 6 августа министр чрезвычайных ситуаций, лидер партии "Единый центр" Виктор Балога ушел в неоплачиваемый отпуск до конца избирательной кампании. Ранее В.Балога заявлял, что может уволиться с поста министра МЧС.

Напомним, 11 октября в Кривом Роге на совещании с представителями Днепропетровской областной ассоциацией органов местного самоуправления Н.Азаров заявил, что Госказначейство возобновило финансирование защищенных статей бюджета в социальной сфере.

«У нас были проблемы финансирования по системе казначейства из-за того, что 7 октября Украина заплатила России 1 млрд долл. за потребленный газ. Мы притормозили финансирование по системе казначейства. А вчера процесс отпущен», - заявил Н.Азаров.

По его словам, финансирование по системе казначейства правительству приходится корректировать также из-за того, что поступления в Пенсионный фонд не совпадают с выплатами пенсий. По словам Н.Азарова, из госбюджета идут значительные перечисления в Пенсионный фонд.

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Закарпатская область полностью перешла на автономные системы теплообеспечения

Закарпатская область этой зимой впервые не будет пользоваться централизованным отоплением, поскольку в регионе, первом и пока единственном в Украине, осуществлен полный переход на автономные системы теплообеспечения.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил начальник областного управления жилищно-коммунального хозяйства Василий Романец.

По его словам, в Закарпатской области на сегодняшний день практически завершается перевод жилого фонда и объектов бюджетной сферы на автономное отопление.

В.Романец сообщил, что в прошлом году в четырех городах области, а именно в Чопе, Мукачеве, Виноградове и Ужгороде еще оставались подключенные к централизованной системе отопления дома. Уже в начале этого сезона все помещения переведены на индивидуальные системы теплоснабжения.

Коммунальщик также уточнил, что единственный город Закарпатской области, где на сегодняшний день еще не введено автономное отопление, это районный центр Рахов. «Здесь еще около 35 домов пользуются централизованной системой теплоснабжения. Причина – горный город не газифицируется, поэтому для обеспечения раховчан теплом работает муниципальная котельная на альтернативном виде отопления - щепе», - уточнил В. Романец.

Он также добавил, что кроме раховчан, без автономного тепла также остаются еще 976 квартир Ужгорода, хотя они уже отсоединены от централизованного отопления. «Тем гражданам, которые не имеют средств для установления автономных систем обогрева, помогали установить их городские власти. Однако среди этих девятисот малообеспеченных нет и их предупредили о необходимости обеспечения собственным теплом», - добавил коммунальщик.

В.Романец также сообщил, что на реализацию программы по переводу Закарпатской области на автономное отопление в течение 2010-2011 годов привлечено 585 тысяч гривен из государственного бюджета, 4 млн. грн – из областного, более 30 миллионов гривен – из городских бюджетов и собственные средства предприятий и потребителей.

В целом, по словам начальника областного управления жилищно-коммунального хозяйства, по предварительным подсчетам благодаря отказу от централизованного теплообеспечения и переходу на автономные системы с высоким КПД, ежегодно Закарпатской области удастся экономить до 1290 млн кубометров природного газа всеми категориями потребителей.

«В денежном эквиваленте это почти 170 миллионов гривен. А фактические расходы населения на отопление своих помещений уменьшились в 3,5 раза», - отметил В. Романец.

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