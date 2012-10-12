Украинцы получат внутренний биометрический паспорт на первые 10 лет бесплатно

Автор законопроекта о биометрических паспортах, народный депутат от Партии регионов Василий Грицак заявляет, что украинцы получат внутренний биометрический паспорт бесплатно на первые 10 лет – до необходимости его замены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе «Биометрические паспорта в контексте национальной безопасности Украины».

"Паспорт гражданина Украины, стоимость его 65 грн…, будет бесплатно выдаваться гражданам Украины в первый раз, а затем граждане через 10 лет будут платить", - сказал В.Грицак.

Изготовление биометрического паспорта со встроенным чипом для выезда за рубеж будет стоить около 350 грн. При этом В.Грицак высказал мнение, что такой паспорт нужен лишь небольшой части украинцев.

"Вот это (биометрический загранпаспорт – УНИАН) предмет роскоши, он для обычных граждан Украины не нужен. 70% граждан Украины не имеют такого документа, он им не нужен и никогда они за ним не обратятся", - сказал депутат.

При этом он не ответил на вопрос, кто будет производить бланки для паспортов.

В.Грицак также подчеркнул, что биометрический паспорт, который планируется выдавать гражданам Украины, соответствует всем стандартам Международной организации гражданской авиации (ІCАО), требованиям ОБСЕ и Интерпола.

"Это – один из самых лучших паспортов сегодня, который невозможно ни подделать, ни считать, ни подделать информацию", - сказал автор закона.

По словам В.Грицака, государственная миграционная служба была готова к выдаче биометрических паспортов еще с 1 октября.

«У них есть заготовленные бланки, у них подготовлены все порталы для приема информации… Нам нужно только обустроить наши пункты пересечения границы, аэропорты и всю границу на территории Украины", - сказал он.

Депутат рассказал, что для обустройства пунктов пересечения границы устройствами для считывания информации с загранпаспортов необходимо 200 млн грн. В.Грицак подчеркнул, что необходимое для этого оборудование уже закуплено.

Как сообщалось, 2 октября Верховная Рада приняла Закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус» (№10492). Данный закон вводит единую информационно-телекоммуникационную систему (Единый государственный демографический реестр), который содержит персональные данные о человеке и его биометрические данные. С применением реестра человеку выдаются документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины. Большинство предусмотренных этим законом документов будут содержать имплантированный бесконтактный электронный носитель, на который будет вноситься информация о человеке.

10 октября В.Янукович заявил, что склонен подписать данный закон, но примет решение только после заключения экспертов. При этом Президент отметил, что такой закон нужен для дальнейших переговоров между Украиной и ЕС относительно либерализации визового режима.