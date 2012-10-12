Курс НБУ на 12.10.12

Официальный курс НБУ на 12.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000) 100 EUR – 1032.5357 (на 11 октября – 1030.2178 ) 10 RUR – 2.5646 (на 11 октября – 2.5617 )

Официальный курс НБУ на 12.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 11 октября – 799.3000) 100 EUR – 1032.5357 (на 11 октября – 1030.2178 ) 10 RUR – 2.5646 (на 11 октября – 2.5617 ) Учетные курсы банковских металлов на 12.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 141256.29 (на 11 октября – 140916.59) 961 XAG 10 Серебро – 2737.60 (на 11 октября – 2700.83) 962 XPT 10 Платина – 133962.68 (на 11 октября – 134042.61 ) 964 XPD 10 Палладий – 52114.36 (на 11 октября – 52274.22 )

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