ДАЙДЖЕСТ СМИ за 12 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Деловые итоги дня: Активы Рината Ахметова могут пополняться оборонным заводом» пишет: новые активы Ахметова, киевляне скупают элитную недвижимость, а компьютеры перестают покупать — таковы деловые итоги 11 октября…

http://delo.ua/business/delovye-itogi-dnja-aktivy-rinata-ahmetova-mogut-popolnjatsja-obor-187040/

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Также «Дело» в публикации «Финансовые итоги дня: Кредитные союзы реорганизуют в банки» пишет: в четверг, 11 октября, основными ньюсмейкерами стали кредитные союзы, которые по задумкам властей, перейдут на абсолютно новый формат работы…

http://delo.ua/finance/finansovye-itogi-dnja-kreditnye-sojuzy-reorganizujut-v-banki-187044/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Стали хуже», в котором пишет: украинских металлургов ожидают тяжелые времена. Вчера во Всемирной ассоциации производителей стали объявили о снижении прогнозов мирового потребления их продукции на этот и следующий год. Спрос на сталь, произведенную в Украине, сократится как на внутреннем, так и на основных внешних рынках…

http://www.kommersant.ua/doc/2042312

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гривна отобрала у валюты портфель», в котором пишет: запрет на выдачу валютных кредитов населению, введенный в июне 2009 года, оказал положительное влияние на банковскую систему. В сентябре впервые как минимум за восемь лет объем розничных гривневых кредитов превысил валютную задолженность клиентов…

http://www.kommersant.ua/doc/2042485

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Газета «Сегодня» в материале «С карточек киевлян массово воруют деньги — банкиры говорят, что вернуть их сложно» пишет: "Сегодня" разобралась, как не стать жертвой скиммеров, которые воруют деньги со счетов при помощи специальных накладок на банкоматы…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/S-kartochek-kievlyan-massovo-voruyut-dengi-bankiry-govoryat-chto-vernut-ih-slozhno.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Зернотрейдеры, потише! Взрыв цен неминуем» пишет: ценовой бум на рынке зерна спровоцировал увеличение экспорта Украиной. Главное сейчас, чтобы зернотрейдеры вели себя "потише", дабы не спровоцировать власть ввести ограничения. Кроме того, не за горами подорожание на внутреннем рынке…

http://economics.unian.net/rus/detail/143096

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Человеческий капитал России превышает 600 трлн руб.» пишет: ВШЭ подсчитала: каждый работающий россиянин стоит 6 млн руб., это в 13 раз больше ВВП страны и в 5,5 раза — стоимости физического капитала…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4934751/rossiyane_stoyat_600_trln

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Также «Ведомости» в публикации «Правительство пообещало вложить в образование не меньше, чем в оборону» пишут: утверждена госпрограмма развития образования на 2013-2020 гг.; предусмотренные бюджетные ассигнования не позволят достичь целей программы — ежегодный дефицит с 2016 г. будет превышать 100 млрд руб…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4935431/trilliony_na_znaniya

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«Известия» в публикации «Решение московского арбитража грозит ростом тарифов на электроэнергию» пишут: Арбитражный Суд Москвы на заседании 11 октября удовлетворил иск «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) и постановил взыскать с «МРСК Центра» 5,1 млрд руб…

http://izvestia.ru/news/537548

(УНИАН)