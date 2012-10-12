Азаров взял однодневный отпуск для общения с избирателями

Лидер Партии регионов, премьер-министр Украины Николай Азаров 12 октября взял однодневный отпуск для общения с избирателями в Николаевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

В ходе поездки в Николаев Н.Азаров ознакомится с ходом реконструкции сквера «Пролетарский» и работой детского спортивного городка.

Кроме того, лидер Партии регионов даст интервью Николаевской областной телерадиокомпании и пообщается с партийным активом Николаева.