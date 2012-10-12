Нобелевская премия мира присуждена Евросоюзу

Нобелевская премия мира за 2012 год присуждена Евросоюзу.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд, который с 2009 года является также председателем Норвежского Нобелевского комитета, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, основанием для присуждения Нобелевской премии мира стал тот факт, что на протяжении 60 лет, прошедших с заключения Парижского договора, Европейский Союз действовал в интересах демократии и защиты прав человека в Европе.