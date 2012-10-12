Анонс на 15 октября

* Пресс-конференция на тему: «Страна после выборов: пессимистичные и реалистичные прогнозы для экономики». Участники: экономист Виктор Лисицкий; эксперт агентства "МПП консалтинг" Павел Мельник. Приглашен исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Избирательный округ №95: реалии социологии". Участники: зав.лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии АПН Украины, д.психолог.наук, профессор Вадим Васютинский, директор БФ «Фонд общины Приирпенья» Анастасия Попсуй, председатель Союза объединений граждан «Демократическая Киевщина» Игорь Найда, председатель ВОО «Новые лица» Владимир Карплюк и кандидат в народные депутаты Украины Евгений Жовтяк. Будут освещены результаты социологического исследования, проведенного Институтом социальной и политической психологии НАПН Украниы при содействии общественности Приирпенья. Цель исследований - донесение до избирателей объективной реальной картины рейтинга политических партий и кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе № 95 (Ирпень, Киево-Святошинский район), который известен тем, что он занимает первое место по численности зарегистрированных кандидатов в депутаты и в котором наибольшее количество доверенных лиц работает в Национальном университете государственной налоговой службы Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Новые изменения в Закон «О защите персональных данных» - очередной инструмент давления на бизнес». Общественный совет при Государственной службе защиты персональных данных, в состав которой входят представители 30 общественных организаций, инициирует проведение пресс-конференции по поводу принятия новых изменений в Закон О защите ПД, которые сейчас переданы на подписание Президенту Украины. Новые изменения усиливают полномочия уполномоченного контролирующего органа и являются потенциальной угрозой для возникновения необоснованных дополнительных финансовых затрат для бизнеса. Общественный совет уже обратился к Президенту с просьбой ветировать данный законопроект. Участники: В.Калашник, председатель Общественного совета при ГСЗПД; президент УАДМ; И.Петухов, член Правления ИнАУ, вице-президент УСПП, ​​Д.Йовдий, секретарь Общественного совета при ГСЗПД, представители правозащитных, общественных организаций (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 097 727 47 06 malaj@uadm.com.ua.

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики.

* Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и Председателя Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой.

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