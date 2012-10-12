ТОП-10 (12 октября)

«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» и «Укргазбанка» ОВГЗ на 2,5 млрд грн

Украина и Россия договорились о новом формате зернового пула

«Черноморнефтегаз» запускает после капремонта буровую установку «Сиваш»

Кабмин хочет ввести автоматический перерасчет пенсий

Металлурги увеличили импорт железорудного сырья на 79%

Присяжнюк в Москве договаривается о поставках мясо-молочной продукции

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе вырос до 10,1 млрд долл.

Украина за 8 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 9,103 млрд долл.

Янукович подписал закон о контроле НБУ над использованием электронных денег

Украина за 8 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 67%

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«Нафтогаз» выкупит у «Дельта Банка» и «Укргазбанка» ОВГЗ на 2,5 млрд грн

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» выкупит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) у ПАО «Дельта Банк» и ПАО «Укргазбанк» на сумму 2,516 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении об акцепте соответствующих торгов, обнародованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, у «Укргазбанка» ОВГЗ были реализованы двумя лотами на сумму 0,998 млрд грн, а у «Дельта Банка» - тремя лотами на общую сумму 1,518 млрд грн.

Все предложения акцептированы 11 октября 2012 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

КБ «Дельта Банк» зарегистрирован 9 февраля 2006 года. На 1 января 2012 г. основными акционерами банка являлись: Николай Лагун - 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.

ПАО АБ «Укргазбанк» (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

По результатам докапитализации при участии государства, доля Министерства финансов Украины в «Укргазбанке» составляет 93%.

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Украина и Россия договорились о новом формате зернового пула

Москва. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк и министр сельского хозяйства России Николай Федоров договорились о формировании межведомственной информационно-консультационной структуры для координации маркетинговой политики на мировом рынке зерна.

Об этом УНИАН сообщили в Минсельхозе РФ по итогам десятого заседания подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего в пятницу в Москве под председательством глав министерств.

«С украинскими коллегами достигнута предварительная договоренность о придании нового формата зерновому пулу. В частности, речь идет о формировании межведомственной информационно-консультационной структуры, что позволит совместно координировать маркетинговую политику на мировом рынке зерна», - говорится в сообщении.

Глава аграрного ведомства России также выразил уверенность, что наработанные в течение десятилетий связи помогут вывести страны в разряд ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

Сообщается, что участниками заседания отмечен рост взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. Так, в 2011 году общий объем товарооборота в данной сфере вырос на 11% по сравнению с 2010 годом и составил 2 млрд. 823,7 млн. долл., из них 705, 9 млн. долларов – российская часть.

Как сообщал УНИАН, идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

Справка УНИАН. В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

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Кабмин хочет ввести автоматический перерасчет пенсий

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение парламента законопроект “О внесении изменений в статью 42 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (№ 11316).

Законопроектом предусмотрено, что для обеспечения равенства условий начисления размера пенсий независимо от года назначения Кабмин может принимать решение о проведении пересчета пенсий в связи с ростом показателя средней заработной платы (дохода) в седнем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая, в соответствии со статьей 40 данного закона, учитывается для расчета пенсии, исходя из финансовых возможностей бюджета Пенсионного фонда Украины.

Также предусмотрено, что органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 марта без дополнительного обращения проводят пересчет пенсий тем лицам, которые на отмеченную дату приобрели право на пересчет на условиях, являющихся наиболее выгодными.

Порядок такого пересчета пенсии устанавливается правлением Пенсионного фонда по согласованию с центральным органом исполнительной власти в сфере социальной политики.

Как сообщал УНИАН, в связи с повышением пенсионных выплат ряду категорий граждан с мая 2012 года Кабинет министров, при пересмотре бюджета ПФУ на вторую половину 2012 года, увеличил дефицит бюджета фонда с 9,705 млрд грн до 15,324 млрд грн.

Так, доходы ПФУ увеличены с 212,199 млрд грн до 215,64 млрд грн, расходы - с 219,704 млрд грн до 228,764 млрд грн.

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«Черноморнефтегаз» запускает после капремонта буровую установку «Сиваш»

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» после проведения капитального ремонта вводит в эксплуатацию самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) «Сиваш».

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза» со ссылкой на заместителя председателя «Черноморнефтегаза» Александра Кацубу в Симферополе.

«СПБУ «Сиваш» приступит к бурению на Штормовом газоконденсатном месторождении в ближайшие недели», - сказал А.Кацуба.

Согласно сообщению, после капремонта «Сиваш» приступит к бурению скважины №44 Штормового месторождения с прогнозным дебитом 120-130 тыс. куб. в сутки.

В дальнейшем СПБУ будет переведена на Губкинскую площадь, где пробурит одну скважину, а затем приступит к разведочному бурению на Субботинском нефтяном месторождении Прикерченского шельфа.

«Необходимость проведения капитального ремонта «Сиваша» была обусловлена сроком его службы»,- отметил А.Кацуба.

Как отмечается в сообщении, это самая старая самоподъемная плавучая буровая установка ГАО «Черноморнефтегаз», произведенная в 1977 году.

«Поэтому после прихода на ГАО новой СПБУ «Петр Годованец» появилась возможность капитально отремонтировать «Сиваш», не снижая темпы освоения Черноморского шельфа. Ремонт и частичная модернизация «Сиваша» позволили продолжить эксплуатацию СПБУ-ветерана»,- подчеркнул А.Кацуба.

Две другие СПБУ «Черноморнефтегаза» – «Таврида» и «Петр Годованец» работают соответственно на Архангельском и Одесском месторождениях.

Четвертая СПБУ «Черноморнефтегаза» - «Независимость» (приобретена в конце 2011 г.) приступит к работе на шельфе в конце текущего года.

Как ранее сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2012 года Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» увеличило добычу природного газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,7% или 108 миллионов кубометров. Всего за девять месяцев было добыто 843 миллиона кубометров. В июле-сентябре «Черноморнефтегаз» добыл 300,9 миллиона кубометров, что на 18,2% или 46 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на шельфе Черного и Азовского морей и в сухопутной части Крыма «Черноморнефтегаз» разрабатывает 3 газоконденсатных, 6 газовых и 1 нефтяное месторождение.

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Металлурги увеличили импорт железорудного сырья на 79%

За 9 месяцев текущего года метпредприятия Украины увеличили относительно аналогичного периода 2011 г. импорт железорудного сырья (ЖРС) на 79% - до более 1,841 млн тонн. Об этом УНИАН сообщили в ассоциации горнорудных предприятий «Укррудпром».

В частности, из Российской Федерации импортировали за указанный период железорудное сырье: Алчевский меткомбинат (около 1,339 млн тонн), Днепровский меткомбинат им. Дзержинского (195,2 тыс. тонн).меткомбинат им.Ильича (123,2 тыс. тонн), меткомбинат «Азовсталь» (115,8 тыс. тонн), «Запорожсталь» (61,2 тыс. тонн). Другие метпредприятия Украины завезли по импорту 7,3 тыс. тонн ЖРС.

По данным «Укррудпрома», за 9 месяцев 2012 г. украинские горнодобывающие предприятия реализовали 52,321 млн тонн продукции – на 1,9% меньше аналогичного периода прошлого года. На экспорт отгружено 26,467 млн тонн железорудной продукции, что на 5,6% больше. Объем поставок на внутренний рынок сократился на 8,5%,- до 25,854 млн тонн. В частности, поставки металлургическим предприятиям снизились на 8,7% - до 25,200 млн тонн.

По данным «Укррудпрома», на 1 октября 2012 г. на складах предприятий ассоциации накопилось более 1,194 млн тонн железорудной продукции. С начала года объемы остатков на складах в целом сократились на 10,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине объемы производства железной руды за 9 месяцев 2012 г выросли на 1%, или на 492 тыс. тонн - до 59,915 млн тонн.

Производство железорудного концентрата увеличилось также на 1%, или на 614 тыс. тонн, - до 49,64 млн тонн.

Производство агломерата выросло на 3% (на 875 тыс. тонн) - до 32,162 млн тонн. Производство окатышей за январь-сентябрь увеличилось на 5%, или 810 тыс. тонн, - до 17,106 млн тонн.

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Присяжнюк в Москве договаривается о поставках мясо-молочной продукции

Аграрные министерства Украины и РФ намерены активно сотрудничать в вопросе взаимных поставок мясо-молочной продукции.

Об этом УНИАН сообщили в Минсельхозе РФ по итогам десятого заседания подкомиссии по вопросам агропромышленного комплекса Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего сегодня, 12 октября, в Москве под председательством министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка и министра сельского хозяйства России Николая Федорова.

«Отдельно были затронуты вопросы дальнейшего регулирования взаимных поставок мясо-молочной продукции. Министры поставили задачу перед ветеринарными службами России и Украины работать в тесном взаимодействии по обеспечению безопасности поставок продовольствия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме этого, продолжается совместная работа в области обеспечения безопасности поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Ведомства ветеринарного и фитосанитарного надзора России и Украины ведут конструктивный диалог. Так, в июле 2012 года Россельхознадзор совместно с коллегами из Беларуси и Казахстана изучил эффективность инспекционной системы государственной ветеринарной службы Украины по обеспечению гарантий безопасности продукции животного происхождения, поставляемой в страны Таможенного союза.

Подводя итоги, Н.Федоров и Н.Присяжнюк констатировали, что Украина и Россия остаются ведущими партнерами по товарообороту сельскохозяйственной продукции, который в ближайшей перспективе должен быть увеличен.

Как сообщал УНИАН, 11 октября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина ожидает скорой отмены ограничений, введенных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзором) в отношении мясной и молочной продукции ряда украинских предприятий с 4 октября текущего года.

Справка УНИАН. В результате инспекции украинской животноводческой продукции Россельхознадзор с 4 октября ввел временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме того, с 15 октября Россия приостанавливает ввоз молочной продукции украинского производителя «Дубномолоко».

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Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-августе вырос до 10,1 млрд долл.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины в январе-августе 2012 года составило 10,1 млрд долл., что на 23,66% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (8,168 млрд долл.), сообщает Государственная служба статистики.

Так, согласно сообщению, в январе-августе 2012 г. против аналогичного периода 2011 г. экспорт товаров из Украины вырос на 3% - до 45,267 млрд долл., импорт на 6,3% - до 55,367 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,82 (в январе-августе 2011 года - 0,84).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

Также указывается, что дефицит внешней торговли в августе составил 1,44 млрд долл. против 1,438 млрд долл. в июле.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли с самым крупным торговым партнером Украины - Россией увеличился в январе-августе 2012 года до 6,405 млрд долл. с 6,313 млрд долл. за аналогичный период 2011 года. Россия является основным поставщиком в Украину энергоносителей.

По итогам 8 месяцев 2012 года импорт природного газа сократился на 1,9% по сравнению с январем-августом 2011 года - до 9,103 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) сократился на 67,2% - до 0,98 млрд долл., импорт каменного угля вырос на 19% - до 2,05 млрд долл.

В январе-августе т.г. Украина сократила на 13,3% экспорт черных металлов - до 10,802 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов вырос на 0,8% - до 1,937 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос на 12,7% - до 8,591 млрд долл., экспорт вырос на 6,4% - до 4,509 млрд долл.

Также Украина в январе-августе 2012 года на 27,3%, до 4,055 млрд долл., увеличила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей, при этом импорт вырос на 45,1% - до 5,447 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-августе 2012 года против аналогичного периода 2011 года вырос в 2 раза - до 3,876 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения вырос на 76,2% - до 5,079 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-июне 2012 года составил 3,855 млрд долл. против также дефицита в размере 1,767 млрд долл. в январе-июне 2011 года.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 3,361 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2011 году составил 6,748 млрд долл. против 3,025 млрд долл. в 2010 году.

Дефицит внешней торговли товарами по итогам 2011 года составил 14,197 млрд долл., профицит внешней торговли услугами - 7,45 млрд долл. против 9,337 млрд долл. и 6,312 млрд долл., соответственно, в 2010 году.

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Украина за 8 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 9,103 млрд долл.

Украина за восемь месяцев 2012 года сократила импорт российского газа до 9,103 млрд долларов, что на 1,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сообщила Государственная служба статистики.

Как сообщал УНИАН, в сентябре госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за восемь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 21,5 млрд куб. м, что на 34% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить в 2012 году импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг «Нафтогаз Украины» подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной газа предполагаются штрафы в размере 300% от стоимости в зимний период и 150% - летом.

«Газпром» также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубометров газа в год.

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Янукович подписал закон о контроле НБУ над использованием электронных денег

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно функционирования платежных систем и развития безналичных расчетов)”.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данным законом предусмотрено обеспечить надлежащее регулирование выпуска и использования электронных денег. В нем отмечается, что эмитентами электронных денег будут банки, над деятельностью которых будет осуществлять контроль Национальный банк. Предусмотрено установить ответственность за неправомерное использование электронных денег.

Законом также предусмотрено ведение Национальным банком реестра платежных систем и систем расчетов в Украине, их членов/участников и операторов услуг платежной инфраструктуры и предоставлять право осуществлять деятельность в Украине только после их регистрации в порядке, установленном НБУ.

Национальному банку также предоставлено право определять порядок осуществления в Украине маршрутизации, клиринга и взаиморасчетов между участниками платежной системы по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, эмитированных банками-резидентами.

Законом предусмотрено обеспечить формирование и размещение гарантийных депозитов членов/участников платежных систем по операциям, которые осуществлены в пределах Украины с применением платежных карточек, в национальной валюте Украины на счетах в Национальном банке или в банках Украины.

Банкам Украины предоставлено право на основании договора размещать на платежной карточке одновременно две и больше торговые марки платежных систем (внутригосударственных систем и/или МПС).

По закону, Национальному банку предоставляется право определять направления развития современных электронных банковских технологий, создавать и обеспечивать непрерывное, надежное и эффективное функционирование и развитие созданных им платежных систем и систем расчетов, координировать и контролировать создание электронных платежных инструментов, платежных систем, систем автоматизации банковской деятельности и средств защиты банковской информации.

Также законом вводится осуществление надзора (оверсайта) за платежными системами. Определены его цели, объекты, деятельность Национального банка по реализации полномочий и применению мер влияния, ответственность объектов надзора (оверсайта) за несоблюдение требований законодательства Украины.

Кроме того, Нацбанку предоставлено право устанавливать предельные суммы расчетов наличностью для физических и юридических лиц, а также для физических лиц-предпринимателей. Также предоставлено право Государственной налоговой службе осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения наличных расчетов за товары (услуги), над порядком принятия наличности для дальнейшего ее перевода банком и над соблюдением установленных законодательством обязательных требований по обеспечению субъектами ведения хозяйства возможности расчетов за товары (услуги) с использованием электронных платежных средств.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла данный закон 18 сентября.

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Украина за 8 месяцев сократила импорт нефти в денежном выражении на 67%

Украина за восемь месяцев 2012 года сократила импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) до 980,098 млн долларов, что на 67,2% меньше объема закупок за аналогичный период 2011 года, сообщил Госстат.

Как сообщал УНИАН, поставки нефти на НПЗ страны за восемь месяцев текущего года уменьшились, по итоговым данным Министерства энергетики и угольной промышленности, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 43,4% – до 3,008 млн тонн. В том числе, поставки импортной нефти упали на 69,6% – до 1,194 млн тонн.

Производство бензина в стране в январе-августе 2012 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 39,8% – до 1,194 млн тонн, производство дизельного топлива упало на 45,3% – до 0,996 млн тонн, а мазута – на 59,8%, до 0,556 млн тонн.

В августе 2012 года объем переработки нефтяного сырья упал по сравнению с августом 2011 года на 59,1% – до 308,4 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Основной причиной сокращения переработки на украинских НПЗ стала остановка в марте текущего года Лисичанского НПЗ (входит в структуру ТНК-ВР), повлекшая сокращение поставок нефти на предприятие. В настоящее время в Украине переработку нефтяного сырья осуществляют Кременчугский НПЗ (ПАО «Укртатнафта», Полтавская обл.) и Шебелинский ГПЗ.

В Украине находится шесть нефтеперерабатывающих заводов общей мощностью переработки 51 млн тонн нефти в год.

В 2011 году поставки нефтяного сырья на украинские НПЗ сократились на 16,1%, по сравнению с 2010 годом, до 9,255 млн тонн. В прошлом году НПЗ переработали 9,049 млн тонн нефтяного сырья, что на 18,4% меньше, чем за 2010 год.

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