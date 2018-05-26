Баланс недели: Скупка валюты населением, переговоры властей с МВФ и неутешительные макропрогнозы

На этой неделе стало известно, что Украина все-таки начинает переговоры с Международным валютным фондом о продлении срока действия программы сотрудничества stand-by на 2013 год. Об этом УНИАН 10 октября сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова. В этот же день главы Минфина и Нацбанка отправились в Японию, где намерены говорить на эту тему с руководством Фонда. (В Японии сейчас проходит совместная конференция МВФ и Всемирного банка).

Продление срока программы, которая завершается в декабре текущего года - единственный вариант, дающий надежду на получение средств, которые были не выбраны Украиной за 2,5 года по кредиту в 10 млрд СПЗ (15,15 млрд долл. США ).

Кстати, о том, что программу сотрудничества придется продлевать, УНИАН писал еще в марте.

Так вот, из суммы кредита Украина получила лишь 2,25 млрд СПЗ (3,4 млрд долл. США) двумя траншами, причем еще в 2010 году. Для получения последующих траншей МВФ требовал повышения тарифов на газ для населения. На это украинское правительство накануне выборов новой Верховной Рады идти не соглашалось. Как будет разрешаться проблема, пока неизвестно. По мнению многих наблюдателей, после выборов Киев может стать более сговорчив и поднимет тарифы. Кстати, первый вице-премьер Валерий Хорошковский так и сказал. Однако премьер Николай Азаров продолжает уверять: тарифы не вырастут. Удастся ли главным украинским финансистам найти компромисс с руководством МВФ, станет известно уже на следующей неделе. Обратно в Украину они планируют вернуться 16 октября.

Валюту скупают все: и население, и правительство

На этой неделе Нацбанк фактически подтвердил, что украинцы не очень верят словесным интервенциям первых лиц государства об отсутствии предпосылок для обвала национальной валюты. О чем свидетельствуют результаты скупки валюты за сентябрь. Согласно данным банковского регулятора, отрицательное сальдо купли-продажи наличной валюты населением в сентябре, по сравнению с августом т.г., увеличилось в 2,5 раза - до 1,802 млрд долл., что является наибольшим месячным показателем с начала 2012 года и одним из наибольших после года введения «паспортизации» валютообменных операций. То есть население купило 2,9 млрд. долларов, а продало банкам всего 1,1 млрд долл.

Со своей стороны правительство предпринимает контрмеры, и пытается вытянуть у населения валюту, которой, по оценке НБУ, «в матрацах» украинцев накопилось порядка 60-70 миллиардов долларов.

С 10 октября правительство, «для поправки бюджета», начало через «Ощадбанк» продажу двухгодичных казначейских обязательств. Бумаги стоимостью 500 долларов на общую сумму 200 млн долл. будут продаваться двумя сериями по 100 млн долл. под 9,2% годовых. Каждые полгода доход по обязательствам составит 23 доллара США.

Пока «Ощадбанк» не дает оперативной информации об объемах продаж бумаг, но обещает предоставить данные по итогам первой недели. В Минфине надеются, что обязательства будут пользоваться спросом, и через 2 месяца можно будет перейти к продаже второй серии.

ВВП: прогнозы ухудшаются

8 октября стало известно, что Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings существенно снизило прогноз роста ВВП Украины по итогу 2012 года. В сообщении агентства на запрос УНИАН, октябрьские данные прогноза снизились до 0,5% с 2,4% в июле. Снижение по 2013 году менее существенны: с 3,5% по июльским данным, до 3,1 % по данным октября. Учитывая, что по оперативным данным Гостата, которые сейчас каждый месяц озвучивает премьер Николай Азаров, рост ВВП за январь-август составил 1,5%, прогнозы Fitch оптимизма не вызывают.

В правительстве пока никак не отреагировали на сообщение агентства. Вместе с тем, намерены пересмотреть прогнозные макропоказатели текущего года по итогу развития экономики в третьем квартале. И если еще летом в правительстве заявляли, что из всех показателей может быть изменен лишь прогноз инфляции в сторону уменьшения, то сейчас, вероятно, придется несколько снижать и показатель роста ВВП, который до сих пор составляет 3,9%.

Украина и Россия закрыли вопрос о создании зернового пула

Украина и Россия на текущей неделе договорились о формировании межведомственной информационно-консультационной структуры для координации маркетинговой политики на мировом рынке зерна. Фактически это является альтернативой зерновому пулу, который Украина, Россия и Казахстан планировали создать еще с 2009 года с тем, чтобы вместе занять 25% мирового рынка зерна.

Вопрос с созданием пула тормозился, в частности, из-за того, что страны-участницы не могли окончательно согласовать условия его формирования.

В конце 2011 года обсуждение вопроса создания пула было приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

«Создать зерновой пул так, как это предусматривалось ранее, невозможно, потому что как в России, так и у нас нет монополии на торговлю зерновыми. Фактически, существуют частные зернотрейдеры, и создавать зерновой пул как таковой априори невозможно», - заявил 16 ноября 2011 г. министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк.

Однако уже 24 ноября в ходе визита в Казахстан премьер-министр Николай Азаров на встрече с премьер-министром этой страны предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

Несмотря на все усилия Украины, обсуждение вопроса так и не удалось сдвинуть с мертвой точки, и сейчас идея создания пула практически официально признана нереализуемой.

Как будет выглядеть и как работать структура для координации Украиной и Россией маркетинговой политики на мировом рынке зерна, пока неизвестно.

Новые тенденции

Уходящая неделя неожиданно обозначила ряд новых тенденций. В частности, премьер Азаров несколько раз заявлял о том, что после выборов Украина активизирует работу по сотрудничеству с Евросоюзом, и соглашение о зоне свободной торговли с ЕС будет подписано.

Однако стоит обратить внимание на то, что премьер делал акцент именно на соглашении о ЗСТ, а не на соглашении об ассоциации, которое сегодня рассматривается Евросоюзом только в комплексе с соглашением о торговле.

Подобные акценты просто так обычно не расставляются… Означает ли это, что после выборов Украина все-таки поднимет вопрос о разделении этих двух документов для подписания, пока непонятно. Достаточно высокопоставленные чиновники в Администрации Президента говорят, что этот вопрос не рассматривается, поскольку ЕС категорически против. Но соглашаются: теоретически, да и практически, документы можно разделить.

И тут следует напомнить, что во времена президентства Виктора Ющенко ЕС фактически предлагал подписать отдельно. В начале политический документ – Соглашение об ассоциации, а затем, по мере готовности, – экономический – Соглашение о ЗСТ. Однако тогда украинская власть не согласилась на такой вариант, считая экономическое соглашение более важным и опасаясь, что его подготовка и подписание после отделения могут затянуться.

Таким образом, вариант разделения документов не выглядит таким уж невозможным. И вполне может быть, украинский премьер таким образом намекает на то, что после выборов, если политическое напряжение с ЕС ослабить не удастся, будет возможность поддержать экономическое сотрудничество, подписав соглашение о свободной торговле.

Не менее важным по значимости был приезд в Украину экс-министра энергетики США Билла Ричардсона, который, считается, может представлять интересы крупных американских компаний, работающих в энергетической сфере.

Подробности визита неизвестны. Но, как отметил Владислав Каськив – глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, на переговорах с украинскими чиновниками обсуждались именно энергетические вопросы.

Юрий Ходжаян (УНИАН)

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