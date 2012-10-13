Площадь охраняемых морских территорий за последнее десятилетие увеличилась в 10 раз - ООН

Площадь охраняемых морских территорий в мире увеличилась в 10 раз за последнее десятилетие.

Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом говорится в отчете ООН.

В настоящее время статус особо охраняемой территории имеют 2% площади мирового океана. ООН поставило цель увеличить эту долю до 10% к 2020 году.

Морские биологи приветствуют эту новость, но отмечают, что страны предоставляют особый статус отдаленным морским территориям, которые, в основном, мало используются, тогда как территории вблизи густонаселенных прибрежных зон гораздо больше нуждаются в охране.