Площадь охраняемых морских территорий за последнее десятилетие увеличилась в 10 раз - ООН
13:19, 13 октября 2012Разное
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Площадь охраняемых морских территорий в мире увеличилась в 10 раз за последнее десятилетие.
Как передает Русская служба Би-Би-Си, об этом говорится в отчете ООН.
В настоящее время статус особо охраняемой территории имеют 2% площади мирового океана. ООН поставило цель увеличить эту долю до 10% к 2020 году.
Морские биологи приветствуют эту новость, но отмечают, что страны предоставляют особый статус отдаленным морским территориям, которые, в основном, мало используются, тогда как территории вблизи густонаселенных прибрежных зон гораздо больше нуждаются в охране.
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