Президент Украины Виктор Янукович ввел в состав Национального антикоррупционного комитета ряд должностных лиц по должности.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

В частности, пункт положения о Национальном антикоррупционном комитете дополняется новым абзацем, согласно которому в состав комитета по должности входят премьер-министр Украины, председатель Службы безопасности Украины, глава Администрации Президента Украины, а также по согласию председатель Верховной Рады Украины, председатель Верховного Суда Украины, генеральный прокурор Украины, председатель Высшего совета юстиции, председатель Счетной палаты.

В состав комитета также включаются другие представители государственных органов, Администрации Президента Украины, научных и научно-исследовательских учреждений, общественных организаций. При этом численность представителей общественных организаций должна составлять не менее одной пятой состава комитета.

Общественный совет предварительно рассматривает предложения по включению в состав комитета представителей общественных организаций и передает такие предложения вместе со своими выводами исполнительному секретарю комитета.