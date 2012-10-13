В Коростене открыта мемориальная доска в честь писателя и журналиста Валерия Нечипоренко

Сегодня в городе Коростень Житомирской области в гимназии №4 открыта мемориальная доска в честь писателя, заслуженного журналиста Украины, многолетнего заместителя генерального директора информационного агентства УНИАН Валерия Нечипоренко.

Как передает корреспондент УНИАН, в открытии мемориальной доски приняли участие руководители Коростеня, ученики гимназии, писатели и журналисты - в целом около 100 человек.

Ораторы на церемонии отмечали, что открытием мемориальной доски в школе, где он когда-то учился, земляки отдали дань уважения и почтили память В.Нечипоренко.

Открытие мемориальной доски состоялось в рамках Всеукраинского литературно-художественного праздника «Просто на Покрова», который проходит в Коростене 12-14 октября при поддержке городского совета и РГА.

Справка УНИАН. В.Нечипоренко родился в 1955 году в Коростене. Окончил Житомирский педагогический институт, работал школьным учителем, инструктором райкома комсомола. Работал в газете «Радянська Житомирщина», главным редактором газеты “Житомирский вестник”, в газетах “Финансовая Украина”, “День”, “Всеукраинские ведомости”.

С февраля 1999 года по март 2011 года был заместителем генерального директора УНИАН.

Написал 12 художественных и научно-популярных книг, которые переводились на английский, японский, польский и другие языки, лауреат премии Союза писателей за лучший рассказ 1996 года.

В.Нечипоренко ушел из жизни 27 марта 2011 года.