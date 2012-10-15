ДАЙДЖЕСТ СМИ за 15 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «Страховщики опасаются злоупотреблений клиник после введения обязательного медстрахования», в котором пишет: страховщики считают, что предложенный механизм обязательного медицинского страхования нуждается в корректировке и просят допуска к активному участию в обсуждении правок и дополнений в законодательную инициативу…

http://delo.ua/finance/strahovschiki-opasajutsja-zloupotreblenij-klinik-posle-vvedenija-objaz-187079/

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Также «Дело» публикует материал «УДАР» предлагает «Батькивщине» сдать Киев кандидатам от Кличко», в котором пишет: «УДАР» снял с выборов 32 своих кандидата в пользу представителей оппозиции, которой предложил отозвать 26 своих кандидатов. Если согласование удастся, то «ударовцы» будут идти на выборы по 7 округам в Киеве, а "Батькивщина" - по двум…

http://delo.ua/ukraine/udar-predlagaet-batkivschine-sdat-kiev-kandidatam-ot-klichko-187178/

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«Дело» в материале «В состав антикоррупционного комитета вошли Азаров и Левочкин» пишет: Президент Украины ввел в состав Национального антикоррупционного комитета ряд должностных лиц…

http://delo.ua/ukraine/v-sostav-antikorrupcionnogo-komiteta-voshli-azarov-i-levochkin-187163/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Стабильно плохо» пишет: сложная ситуация в мировой и украинской экономике привела к стагнации внешней торговли - темпы роста экспорта и импорта, по данным Госстата, едва достигают 3-6%, а в августе они и вовсе находились на уровне 1%. При этом дефицит внешней торговли продолжает расти быстрее и уже превысил 10 млрд долл. Улучшение может наступить только благодаря активизации мировой экономики и курсовой волатильности гривни, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2044917

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Украинцы меняют запасы» пишет: в первый месяц осени украинцы разместили на валютных депозитах рекордный с начала года объем средств - 611 млн долл., изъяв с банковских счетов гривневые вклады на 2,4 млрд грн. В октябре население продолжит конвертировать сбережения в валютные депозиты, говорят банкиры, добавляя, что переизбыток валюты может побудить финучреждения снизить процентные ставки…

http://www.kommersant.ua/doc/2044927

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Издание «Сегодня» в публикации «В киевских супермаркетах начались войны» пишет: после убийства в «Караване» горожане жалуются на охрану, а та говорит, что ее провоцируют сами посетители…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-kievskih-supermarketah-nachalos-voyny.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинцев ждет жизнь по безналу» пишет: в магазинчиках, парикмахерских и такси появятся платежные терминалы, иначе — штраф 8500 грн.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukraincev-zhdet-zhizn-po-beznalu-.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Почему капитал бежит из России и как это влияет на экономику» пишет: мир изменился, и в отсутствие кардинальных системных преобразований непривлекательность России для внешних и внутренних инвесторов начнет подрывать ее экономику…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4998901/strana_kapitalnogo_ottoka

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Также «Ведомости» в публикации «Клиенты «Газпрома» добиваются смягчения условий» пишут: итальянская Eni настаивает на отмене важнейшего контрактного принципа концерна: «бери или плати»…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4998891/ne_beri_i_ne_plati

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Издание «Известия» в публикации «Ипотечный рынок впервые превысит триллион рублей в год» пишет: при этом все меньше россиян доводят свои кредиты до просрочки…

http://izvestia.ru/news/537655

(УНИАН)