Хорошковский отбыл в Германию. Основные вопросы переговоров - инвестиции и энергетика

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский отбыл с рабочим визитом в Берлин для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества и поиска путей интенсификации сотрудничества в сфере бизнеса, инвестиций, энергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

В рамках программы визита запланированы встречи В.Хорошковского с вице-канцлером, федеральным министром экономики и технологий Германии Филиппом Рёслером, представителями «Дойче банка» и немецких компаний, которые работают или намереваются начать инвестиционные проекты в Украине.

Первый вице-премьер также выступит в Фонде Кербера и примет участие в дискуссии на тему «Политическое будущее отношений Украина – ЕС» с немецкими политиками и ведущими экспертами.

*** По объемам взаимной торговли и по объему прямых инвестиций в экономику Украины Германия занимает второе место среди стран мира. Объем двусторонней торговли между Украиной и Германией достигает 9,5 млрд долларов США. Прямые инвестиции в экономику Украины составляют 7,4 млрд долларов США.