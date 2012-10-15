"Регионалы" предлагают ВР завтра рассмотреть максимум 30 вопросов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов предлагает во время завтрашнего пленарного заседания парламента рассмотреть, максимум, 30 вопросов, которые определены Президентом и правительством как безотлагательные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Ефремов заявил сегодня во время согласительного совета.

По его словам, договоренность о том, что парламент должен рассматривать до выборов самые важные вопросы, была достигнута уже давно.

«С учетом нашего опыта работы – что максимально мы можем рассмотреть где-то 30 или немногим больше законопроектов, и должна быть сформирована повестка дня на завтра», - сказал А.Ефремов.

Он также добавил, что парламент выбрал правильную форму работы до выборов – лишь один пленарный день в неделю.

«Систему работы мы выбрали правильно, поскольку это позволяет нам принять основные законодательные инициативы», - сказал А.Ефремов.