Литвин: 16 октября парламент будет работать до 21.00, судя по предложениям Кабмина
Председатель Верховной Рады Владимир Литвин прогнозирует, что завтра парламент будет работать до 20.00 или 21.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.
По словам В.Литвина, относительно завтрашнего заседания ВР, то есть относительно времени его завершения «разные точки зрения».
Судя по всему, сказал спикер, «нет большого желания продлить заседание Верховной Рады, и все предложения сводились к тому, чтобы отобрать те законопроекты, которые не имеют политического и пропагандистского характера и касаются экономических вопросов».
В то же время он отметил, что, судя из предложений, поступивших от правительства, завтрашнее заседание будет продолжено до 20.00 или 21.00.
По словам В.Литвина, предлагается рассмотрение около 80 вопросов, и их нужно было бы рассматривать до утра следующего дня.