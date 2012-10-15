Для подписания соглашения с ЕС Украине недостаточно провести честные выборы - послы

Послы европейских стран отмечают, что для подписания соглашения об ассоциации с ЕС недостаточно провести свободные и честные парламентские выборы.

Об этом послы заявили в ходе панельной дискуссии «Главные вызовы евроинтеграции Украины накануне парламентских выборов», передает корреспондент УНИАН.

Посол Польши в Украине Генрик Литвин отметил, что проведение честных выборов позволяет продолжить диалог с ЕС. «Соглашение об ассоциации - это не является подарком Украине со стороны ЕС, это эффект негоциации двух партнеров. Есть вещи, в которых заинтересовані в ЕС, есть элементы, в которых заинтересована Украина», - сказал он.

По словам посла, если выборам в Украине будет дана позитивная оценка, то это дает шанс на подписание соглашения об ассоциации. «Но это не автоматический эффект. После такой возможной позитивной оценки возвращаемся к диалогу и тогда договариваемся по еще некоторым деталям и здесь оценки, позиции гражданского общества, политических партий будут очень важны», - сказал он.

«Нам на сегодняшний день нужно подумать, насколько есть детерминация в Украине, чтобы развивать диалог о европейской интеграции», - добавил посол.

По его убеждению, украинская сторона чересчур много ответственности перекладывает на Европейский Союз. «Это не от нас зависит в действительности ситуация. Ход диалога об интеграции зависит прежде всего от детерминации и активности украинской стороны», - сказал Г.Литвин.

Посол Франции в Украине Ален Реми отметил, что представители ЕС неоднократно выражали свою обеспокоенность ситуацией в Украине, в частности, относительно справедливого правосудия. Он отметил, что в ЕС ожидают прогресса в этом направлении. «Выборы не будут ключевым моментом оценки, однако это будет важным шагом на этом пути», - добавил он.

Посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль подчеркнул, что честные и справедливые выборы являются необходимым условием для подписания соглашения об ассоциации.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Олефиров в свою очередь сказал, что никакие события не должны стать препятствием для подписания соглашения об ассоциации и его дальнейшего воплощения в жизнь, поскольку это соглашение должно стать средством приближения украинского общества к европейским стандартам. «Главная цель для Украины - это через соглашение об ассоциации приблизиться как можно ближе к европейским стандартам», - сказал он.