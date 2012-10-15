Закон о защите персональных данных обернется для бизнеса новыми поборами – эксперты

Новый закон “О защите персональных данных”, предусматривающий создание нового регуляторного органа может обернуться дополнительными поборами для бизнеса, не предотвратив при этом злоупотреблений в процессе формирования и управления базами данных.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент УСПП по вопросам IT-технологий Иван Петухов.

По мнению эксперта, норма закона о создании нового регуляторного органа, наделенного правами технического регулирования в сфере защиты данных, разработки порядка и условий защиты данных, оценки комплексных систем защиты информации, идет вразрез с экономическим курсом страны на дерегуляцию. «Я себе уже предполагаю сумму, которая может быть предложена к оплате субъекту предпринимательской деятельности за проведение всех заявленных (прежде всего, оценочных – УНИАН) мероприятий. А что это дает технически и технологически? Ничего!», - отметил И.Петухов.

По его словам, написание требований само по себе не спасает от так называемой ошибки - влияния человеческого фактора.

«Его надо исключить и мы должны сделать для этого все», - добавил эксперт. Он также напомнил, что на этот счет есть рекомендации европейского образца, предполагающие, в частности, обучение персонала для работ с базами данных и возложение ответственности на владельца базой данных. «Его (владельца баз данных - УНИАН) задача защищать информацию. Госорган тут не спасет. Для сравнения: при всей численности, милиция не спасает от преступлений и правонарушений», - сказал И.Петухов.

В свою очередь член Общественного совета при Госслужбе по вопросам защиты персональных данных Александра Матвийчук обратила внимание, что в новом законе неправильно расставлены акценты. «Закон сам по себе акцентирует внимание на защите персональных данных, а следовало бы акцентировать внимание на праве гражданина на сохранение персональных данных. В добавок, у нас вводят дополнительный орган, наделенный сверхполномочиями - определять технические условия обработки и защиты информации», - сказала А.Матвийчук. По ее словам, закон не решает вопросов тотального наступления на личную жизнь. «Если закон вступит в силу, на каждого заведут досье, но не скажут, как эта информация будет защищаться. Непонятно также, зачем государству так глубоко участвовать в жизни гражданина, и сможет ли общественность проконтролировать государство, которое намерено контролировать граждан», - подчеркнула эксперт.

Как сообщал УНИАН, 2 октября парламент принял в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О защите персональных данных». Законом изменена сфера действия Закона «О защите персональных данных», в том числе определено, что его действие распространяется на все действия по обработке персональных данных, а не только в базах персональных данных.

Вместе с тем, экспертный совет по вопросам свободы информации и защиты приватности при Представителе Уполномоченного по вопросам доступа к публичной информации и защите персональных данных обратился к Президенту Украины Виктору Януковичу с просьбой ветировать Закон о внесении изменений к Закону “О защите персональных данных”.

В обращении отмечается, что отдельные положения принятого закона противоречат Конституции Украины и не соответствуют в полной мере европейским стандартам.