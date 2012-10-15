Анонс на 16 октября

* Состоится пленарные заседания ВРУ

* Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк примет участие в III Украинском зерновом конгрессе. В его работе примут участие около 300 участников из разных стран. Это производители, переработчики, экспортеры и импортеры зерна, ведущие эксперты зернового рынка Украины, США, ЕС, Бразилии, России и др.. Во время работы конгресса Николай Присяжнюк выступит с докладом о развитии зернового рынка путях формирования эффективной аграрной политики в Украине.

* Заместитель председателя Партии регионов, вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко посетит частное акционерное общество "Отис", которое специализируется на изготовлении лифтов и запчастей к ним.

* Состоится торжественное открытие IV Национальной выставки-презентации «Инноватика в современном образовании». Организаторы: МОН Украины, АПН и компания «Выставочный Мир». Выставка представит из 27 регионов Украины 625 учебных заведений разных уровней и форм собственности.

* Круглый стол на тему: «Государственная жилищная политика Украины: проблема социально-экономической эффективности». Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Влияние государственной жилищной политики на экономическое, социальное, демографическое развитие страны. Пути повышения социально-экономической эффективности государственной жилищной политики. Новая государственная жилищная политика и перспективы решения жилищной проблемы в Украине. Участники: Игорь Лысов, зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Владимир Грищенко, председатель совета Всеукраинской ассоциации "Укрмолодьжитло"; Владимир Денисенко, начальник ГУ жилищного обеспечения КГГА; Павел Матиаш, исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации, Иван Салий, председатель Наблюдательного совета Ассоциации «Всеукраинский союз производителей строительных материалов и изделий» и др.

* Пресс-конференция на тему: «Когда государственный долг перерастает в беззаконие. Коррупция в правоохранительных органах». Участники: Дмитрий Ирин, директор частной охранной фирмы, адвокат пострадавшего.

* Пресс-конференция о проведении работ по экологической санации территории и объектов ОАО «Радикал». Участники: зам.председателя КГГА Анатолий Голубченко; начальник ГУ промышленной, научно-технической и инновационной политики Людмила Денисюк; начальник проектно-конструкторского отдела СП «Еврохим» Илья Дрель; уполномоченное лицо «С.И. Групп Консорт ЛТД» Илья Марчевский.

* 12-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Общественный контроль за предоставлением жилищно-коммунальных услуг». Будут представлены итоги проекта «Жилищно-коммунальные услуги - под контроль общественности», который реализует коалиция из шести общественных организаций во главе с Всеукраинской ассоциацией содействия самоорганизации населения. Согласно результатам исследования и региональных общественных обсуждений экспертами разработаны двадцать проектов нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти, которые должны обеспечить действенное влияние потребителей и органов самоорганизации населения на качество жилищно-коммунальных услуг и предотвратить злоупотребления в этой сфере. Эта инициатива была поддержана участниками Седьмой всеукраинской научно-практической конференции по вопросам самоорганизации населения, прошедшей недавно в Львове с представительством всех регионов Украины. Участники: председатель Всеукраинской ассоциации содействия самоорганизации населения Андрей Крупник, директор департамента жилищной политики Министерства регионального строительства и ЖКХ Украины Виталий Шаповаленко, эксперт по вопросам ЖКХ Ассоциации Евгения Абрамова. Проект "Жилищно-коммунальные услуги - под контроль общественности" реализуется при поддержке Pact Inc., Фонда Восточная Европа и МФ «Відродження» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). (048) 738-68-30, (066) 754-06-12. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция в рамках 4-го Международного Форума по возобновляемой энергетике и энергоэффективности на тему: "Украина наращивает собственные производственные мощности в сфере возобновляемой энергетики". Участники: Николай Пашкевич, председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Виталий Давий, президент Ассоциации участников рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины; Вячеслав Еременко, ген.директор Управляющей компании «Ветровые парки Украины» Сергей Новацкий, гендиректор "Украинские системы СОЛАР ".

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: "Единое торговое пространство Европа – Евразия. Будущее проекта". Участники в Киеве: правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества со странами СНГ Валерий Мунтиян; политолог, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко; политолог Дмитрий Выдрин. В Москве: министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев; член корреспондент РАН Андрей Спартак; специальный представитель Президента России по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом, депутат ГД от "Единой России" Александр Бабаков («РИА-Новости», ул. Станиславского, 3, оф. 50). Нужна аккредитация. Телефоны: 098-077-97-78, (063) 573-72-21, evtushenko@rb.com.ua.

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