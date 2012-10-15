ЕС продлил санкции в отношении Беларуси

Минск. Евросоюз продлил действующие санкции в отношении Беларуси до 31 октября 2013 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, соответствующее решение, текст которого размещен на официальном сайте Совета Евросоюза, принято сегодня на заседании Совета министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

В своем решении Совет вновь призывает власти Беларуси прекратить преследование гражданского общества, политической оппозиции и независимых СМИ, а также призывает официальный Минск сотрудничать с недавно назначенным спецдокладчиком Совета ООН по правам человека по ситуации в Беларуси (Миклошем Харашти (Венгрия).

«Так как не все политзаключенные были освобождены, а освобожденные заключенные не были реабилитированы, а также ввиду отсутствия улучшений в сфере уважения прав человека, верховенства закона и демократических принципов совет принял решение продлить действие ограничительных мер до 31 октября 2013 года», - говорится в решении ЕС.

В документе также отмечается, что совет вновь повторяет свой призыв немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных в Беларуси.

«Совет расценивает освобождение витебского активиста КХП-БНФ Сергея Коваленко как позитивный сигнал, но сожалеет, что это было вызвано просьбой к президенту за помилованием», - отмечается в документе.

Кроме этого, совет выражает обеспокоенность по поводу информации о дополнительных тюремных сроках и появляющихся сообщений о ненадлежащем обращении с политзаключенными.

При этом, Евросоюз готов начать переговоры об упрощении визового режима и соглашения о реадмисии, что позволит активизировать контакты между людьми и пойдет на пользу белорусским гражданам. Совет выражает сожаление, что белорусские власти до сих пор не ответили на это предложение, обнародованное Еврокомиссией еще в июне 2011 года.

Справка УНИАН. В настоящее время под визовые и экономические санкции ЕС подпадают 243 физических и 32 юридических лица, том числе Президент Беларуси Александр Лукашенко.