ТОП-10 (за 15 октября)

Топ-10 новостей за 15 октября

Япония может стать новым очагом экономического кризиса с показателем госдолга в 237% ВВП - МВФ

Депутат предлагает сформировать Набсовет Госзембанка

Объем торгов на Украинской бирже на прошлой неделе снизился на 26%, индекс украинских акций снизился на 8,22%

Кабмин распорядился создать научный центр по вопросам испытаний генно-модифицированных организмов

Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск поставит под вопрос возобновление проекта Бургас-Александруполис – «Транснефть»

Украина за продление действующей программы с МВФ, а не разработку новой

Украина потратила на обслуживание и погашение госдолга почти 69 млрд грн

ФГИУ реализовал на бирже пакеты акций шести газопоставляющих компаний

НБУ хочет либерализовать требования при инкассации незначительный объемов ценностей

На ЗЗФ отменен приказ о сокращении и готовится увеличение штата

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Япония может стать новым очагом экономического кризиса с показателем госдолга в 237% ВВП - МВФ

Международный валютный фонд выразил опасения, что правительство Японии не сможет в ближайшее время снизить дефицит государственного бюджета, а государственный долг страны к концу года составит 237% ВВП, цитирует экономистов МВФ The Wall Street Journal.

По словам экспертов, Япония переживает наитяжелейший период роста государственного долга среди развитых стран. Согласно ежегодному обзору МВФ, Япония находится в худшем положении, чем даже Греция с показателем госдолга в 198% ВВП и Италия (126% ВВП). И хотя внутренний долг страны минимизирует риски в краткосрочной перспективе, в значительной степени ситуацию ухудшает давление со стороны мировых инвесторов и экономистов, ожидающих от правительства Японии принятия непопулярных мер и решительных действий в отношении наведения порядка в государственных финансах.

«Ситуация в Японии действительно тревожна и заслуживает того, чтобы признать это», - цитирует WSJ заместителя министра финансов Японии Такехико Накао. В числе причин ухудшения экономической ситуации в Японии экономисты называют популистские шаги правительства в части налогового регулирования, а также ряд возникших недавно территориальных споров, заметно испортивших торговые отношения Японии с соседями.

Напомним, на минувшей неделе МВФ снизил прогноз развития крупнейшей экономики ЕС – Германии в 2013 году до 0,9% с предыдущей оценки в 1,4%. При этом ряд немецких научно-исследовательских центров выразили обеспокоенность значительной вероятностью наступления рецессии в Германии в 2013 году.

В июле МВФ снизил прогноз мирового роста на 2013 год до 3,9%, но сохранил прогноз на текущий год неизменным - на отметке 3,5%. А в конце сентября глава Фонда Кристин Лагард сообщила, что эти прогнозы будут в ближайшее время снижены.

Источник: http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443749204578055092911251324.html?mod=googlenews_wsj

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Депутат предлагает сформировать Набсовет Госзембанка

Народный депутат Александр Козуб (Партия регионов) предлагает сформировать состав Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Государственный земельный банк».

Об этом говорится в проекте постановления №11324, внесенном в парламент 12 октября 2012 года.

Депутат предлагает включить в состав Набсовета Григория Калетника, Алексея Плотникова, Игоря Прасолова, Дмитрия Притыку (все - Партия регионов) и Романа Ткача (НУНС).

Как сообщал УНИАН, Кабмин своим постановлением №609 от 2 июля 2012 года создал Государственный земельный банк с уставным капиталом 120 млн грн, 100% которого принадлежит государству.

С 14 октября 2012 г. в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

9 октября 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Верховная Рада приняла этот закон 18 сентября 2012 года.

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Объем торгов на Украинской бирже на прошлой неделе снизился на 26%, индекс украинских акций снизился на 8,22%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 8 по 12 октября снизился почти на 26% - до 360,9 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи составил 209 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю составил 151 млн грн.

По итогам торгов за прошлую неделю индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 8,22% - до 878,35 пункта.

По состоянию на 11 октября, для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 42,7 млн грн и ценные бумаги на сумму 730 млн грн.

Лидерами негативного влияния на индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "МК Азовсталь", влияние которых составило -20,07 индексных пункта, ПАО "Центрэнерго" (-16,88) и ПАО "Мотор Сич" (-14,59).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 8,4 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" - 7 млн грн, далее следует "Енакиевский металлургический завод" - 4,9 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 22,75%, 19,33% и 13,35% соответственно.

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Кабмин распорядился создать научный центр по вопросам испытаний генно-модифицированных организмов

Кабмин уполномочил государственную организацию «Институт пищевой биотехнологии и геномики» Национальной академии наук Украины (НАНУ) проводить испытания генно-модифицированных организмов (ГМО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, молодежи и спорта.

Отмечается, что ранее в Украине отсутствовала система научно-методологической координации лабораторий, которые исследуют продукцию с содержанием ГМО.

Научно-методологический центр на базе «Института пищевой биотехнологии и геномики» будет отвечать за тестирование и разработку методов выявления генно-модифицированных компонентов.

Согласно сообщению пресс-службы, «Институт пищевой биотехнологии и геномики» НАНУ является наиболее методологически и технически оснащенным учреждением для формирования нового исследовательского центра, а также имеет опыт разработки методов определения качественного и количественного содержания ГМ-компонентов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов” (№ 11299).

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в Закон Украины "О безопасности и качестве пищевых продуктов", которыми предлагается запретить оборот пищевых продуктов, которые содержат ГМО или получены с их использованием, до их государственной регистрации.

Также предлагается внести изменения в некоторые законодательные акты, в соответствии с которыми на этикетке пищевого продукта должна указываться информация о наличии ГМО в том случае, если доля ГМО в пищевом продукте превышает 0,9%.

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Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск поставит под вопрос возобновление проекта Бургас-Александруполис – «Транснефть»

Продление нефтепровода Одесса-Броды до Гданьска ставит под вопрос перспективы возможной «разморозки» проекта Бургас-Александруполис, по которому планировалось поставлять российскую нефть.

Об этом в интервью корпоративному журналу «Трубопроводный транспорт нефти» (№10) сказал заместитель вице-президента «Транснефти» Игорь Кацал.

«Теперь, с вводом в строй БТС-2 (Балтийская трубопроводная система-2), нам ничего не грозит. Использование нефтепровода Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск просто заместит выбывающие объемы российской нефти – не более. Другое дело, что это ставит под вопрос перспективы возможной «разморозки» проекта Бургас-Александруполис», - сказал И.Кацал.

При этом он подчеркнул, что перспективы восстановления транзита российской нефти на участке Броды-Одесса нет. Построена БТС-2, и те объемы, которые раньше шли через Украину, теперь поставляются через Усть-Лугу, добавил он.

«Существует ли вероятность использования маршрута Одесса-Броды-Будковце? Да, и в последнее время она возросла. Вызвано это сокращением объемов поставок российской нефти в Чехию. Очевидно, что это никак не связано с «Транснефтью», это вопрос поставщиков и потребителей, однако факт остается фактом», - сказал он.

И.Кацал отметил, что Украина, которой надо решать проблему потери грузооборота на маршруте Одесса-Броды, уже ведет переговоры со словацкой компанией «Транспетрол», обсуждая варианты транспортировки легкой азербайджанской нефти через Словакию в Чехию. По его словам, раньше словаки не были в этом заинтересованы, но теперь, потеряв объем 2-3 млн тонн транзитной нефти, они получили понятную мотивацию.

И.Кацал сообщил, что от Брод до Будковце идут две трубы. Одна уже заполнена легкой азербайджанской нефтью, и особых технических проблем для начала поставок нет. Другой вопрос – ресурсы, подчеркнул он.

«В Азербайджане добыча падает. Свободной нефти для этого маршрута нет, ведь им надо еще загружать Баку-Джейхан. Но есть ведь еще казахстанская нефть, в частности, нефть Каспийского трубопроводного консорциума. По какому маршруту она пойдет, учитывая «заморозку» проекта Бургас-Александруполис и загруженность турецких проливов?», - сказал он.

Он подчеркнул, что нельзя не принимать во внимание и то, что Украина не отказалась от проекта «Сарматия», строительства маршрута Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск. В его реализации с некоторых пор заинтересована и Польша. Ведь теперь, когда многие поставщики выбирают маршрут на Усть-Лугу, в направлении Адамовой заставы «Транснефть» качает на 1 млн тонн в месяц меньше, чем прежде. А это примерно в равных долях затрагивает не только польский, но и немецкий рынок, отметил он.

Как сообщал УНИАН, нефтепровод мощностью 35 миллионов тонн в год с возможным расширением до 50 миллионов тонн предполагалось проложить из порта Бургас на Черном море в порт Александруполис на Эгейском море. Бургас-Александруполис, как и конкурирующий с ним нефтепровод Самсун-Джейхан, предназначен для транспортировки нефти по суше в обход перегруженных черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.

Россия, Болгария и Греция подписали межправительственное соглашение о строительстве почти 300-километрового нефтепровода в 2007 году. Для реализации проекта стороны 6 февраля 2008 года зарегистрировали компанию Trans-Balkan Pipeline B.V. России в ней принадлежит 51%, Болгария и Греция поровну делят 49%. Участниками проекта с российской стороны являются «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром нефть».

Руководство Болгарии в декабре заявило о намерении прекратить действие межправительственного соглашения по проекту строительства трансбалканского нефтепровода, посчитав его экономически невыгодным. 11 марта Болгария рассчиталась по всем обязательствам по проекту строительства нефтепровода Бургас-Александруполис и имеет право официально выйти из проекта.

Идея проекта строительства Евроазиатского нефтетранспортного коридора Одесса-Броды-Плоцк-Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

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Украина за продление действующей программы с МВФ, а не разработку новой

Украина считает целесообразным продление действующей программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), которая была начата в 2010 году, а не разработку новой. Такая позиция делегации Украины была заявлена в ходе пленарного заседания Совета управляющих МВФ и Всемирного банка, которое состоялось 12 октября в Токио, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

“Представители Украины считают, что более целесообразным является продолжение действующей программы кредитования "стэнд-бай", чем подготовка и разработка новой программы сотрудничества с МВФ. В Украине рассчитывают на приезд до конца 2012 года миссии МВФ для обсуждения продления действия программы "стэнд-бай", - говорится в сообщении.

Украинскую делегацию возглавил председатель Нацбанка Сергей Арбузов (управляющий от Украины в МВФ), в ее состав вошли министр финансов Юрий Колобов (заместитель управляющего от Украины в МВФ), министр экономического развития и торговли Петр Порошенко, заместитель председателя Национального банка Украины Игорь Соркин, председатель правления "Укрэксимбанк" Николай Удовиченко.

Напомним, что продолжаются переговоры Украины с МВФ относительно продолжения программы сотрудничества.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Украина потратила на обслуживание и погашение госдолга почти 69 млрд грн

С начала 2012 года по 15 октября расходы по обслуживанию государственного долга Украины составили 18,224 млрд грн ( в т.ч. по внутреннему госдолгу — 12,996 млн грн, по внешнему — 5,228 млрд грн). Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно предоставленной информации, на расходы по обслуживанию государственного долга помесячной росписью ассигнований общего фонда Государственного бюджета Украины на январь-октябрь 2012 года предусмотрено 22 507,9 млн грн.

По состоянию на указанную дату расходы по погашению государственного долга составляют 50,769 млрд грн (в т.ч. по внутреннему госдолгу — 27,05 млрд грн, по внешнему — 23,719 млрд грн). При этом на погашение госдолга помесячной росписью финансирования общего фонда на январь-октябрь 2012 года предусмотрено 58,342 млрд грн.

Поступления от государственных заимствований составили 83,886 млрд грн (в т.ч. по внутренним — 55,111 млрд грн, по внешним — 28,775 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в четвертом квартале 2012 года планирует погасить государственные долги на 16,4 млрд грн, а привлечения в общий фонд планирует на уровне 6,9 млрд грн.

По планам министерства, ориентировочный показатель государственного долга на конец IV квартала должен составлять около 404,1 млрд грн. При этом объем внутреннего государственного долга составит 193,7 млрд грн, или 47,9%, а внешнего - 210,4 млрд грн, или 52,1%.

Согласно Государственному бюджету Украины, предельный размер государственного долга на 31 декабря 2012 года установлен на уровне 416,326 млрд грн. При этом правительство может предоставить госгарантии на 68,8 млрд грн.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., в т.ч. прямой госдолг составил 390,84 млрд грн.

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ФГИУ реализовал на бирже пакеты акций шести газопоставляющих компаний

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) реализовал на бирже следующие госпакеты акций: 2,554 % акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз", 1,978% ПАО «Подволочискгаз», 1,2% ПАО «Днепрогаз», 7,49% «Збаражгаз», 2,70% ПАО «Чорткивгаз».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, торги состоялись на фондовой бирже ПФТС в пятницу, 12 октября.

Реализационная цена 2,554% акций ПАО "Львовгаз" составила 1 млн 138,9 тыс. грн, 9,906% ПАО "Харьковгоргаз" - 357 тыс. 106 грн, 1,978% акций ПАО «Подволочискгаз» составила 142 грн, 1,2% ПАО «Днепрогаз» - 89 тыс. 742 грн, 7,49% «Збаражгаз» - 598 грн, 2,70% ПАО «Чорткивгаз» - 174 грн.

Покупателем 2,554 % акций ПАО "Львовгаз", 9,906 % ПАО "Харьковгоргаз" и 1,2% ПАО «Днепрогаз» выступила компания "Газтек", все другие, выставленные на продажу миноритарные пакеты акций, были куплены физлицами.

Напомним, ФГИУ планирует 10-12 октября т.г. реализовать на фондовых биржах миноритарные госпакеты акций 16 газопоставляющих компаний.

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НБУ хочет либерализовать требования при инкассации незначительный объемов ценностей

Национальный банк Украины (НБУ) намерен предоставить банкам право самостоятельно определять уровень охранных мероприятий при инкассации незначительных объемов ценностей.

“При инкассации и перевозке валютных ценностей бронированным автотранспортом не ниже 3-го класса защиты согласно ДСТУ 3975-2000 и оборудованным техническими средствами защиты ценностей, в объемах до 500 минимальных заработных плат (с 1 октября 2012 года она составляет 1,118 тыс. грн — УНИАН) включительно руководитель банковского учреждения имеет право самостоятельно определить необходимые охранные мероприятия”, - говорится в проекте изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей в банковских учреждениях в Украине.

Как указывается в Анализе регулятивного влияния проекта изменений к Инструкции, также обязательными требованиями являются страхование жизни инкассаторов и страхование в полном объеме перевозимых ценностей.

Согласно документу, инкассация ценностей на сумму до 5 тыс. минимальных заработных плат должна осуществляться с использованием инкассаторских сейфов и спецустройств (кейсы, контейнеры с использованием звуковой, дымовой сигнализации и т.д.) или огнестрельного оружия. Регулятор планирует разрешить перевозку сумм до 20 тыс. минимальных зарплат при наличии сейфов временного хранения ценностей и огнетсрельного оружия, а более этой суммы — при привлечении оперативного автотранспорта для сопровождения и дополнительно не менее двух инкассаторов или охранников, вооруженных огнестрельным оружием.

Как сообщал УНИАН, в текущем году в Украине было зафиксировано несколько резонансных нападений на отделения коммерческих банков.

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На ЗЗФ отменен приказ о сокращении и готовится увеличение штата

На Запорожском заводе ферросплавов (ЗЗФ) отменен приказ о сокращении штата сотрудников, а также готовится увеличение штата на 350 человек до конца года, после принятия постановления правительства, которым урегулирован тариф на электроэнергию для предприятия.

Как сообщает управление по вопросам прессы и информации Запорожской облгосадминистрации, об этом сегодня на оперативном совещании в ЗОГА, заявил председатель правления ПАО ЗЗФ Павел Кравченко.

«Как подчеркнул председатель правления ПАО ЗЗФ Павел Кравченко, приказ о сокращении штата сотрудников отменен. Вместо этого предприятие планирует до 1 января 2013 года принять на работу еще 350 человек. В отдел кадров уже поступило около 200 заявлений от желающих работать», - сообщает управление на официальном сайте ЗОГА.

Согласно информации, размещенной на сайте обладминистрации, это стало возможным благодаря постановлению Кабинета министров «Некоторые вопросы обеспечения стабилизации работы электрометаллургических предприятий Украины» от 1 октября.

«Согласно данному документу, для ПАО «Запорожский завод ферросплавов» введен приемлемый тариф - 6 центов за 1 кВт», - говорится в сообщении ОГА.

В то же время в информации Запорожской облгосадминистрации указывается, что механизм перехода завода на более низкий тариф достаточно сложен.

«Чтобы предприятие могло воспользоваться решение Кабмина, соответствующие государственные структуры - НКРЭ, Минтопэнерго, ГП «Энергорынок» должны разработать и внести изменения в порядок работы на оптовом рынке электроэнергии. Проект данных изменений уже готов. Необходимо передать его на рассмотрение совета Оптового рынка, после чего согласовать и утвердить в Минтопэнерго, НКРЭ и Антимонопольном комитете», - говорится в сообщении ОГА.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Запорожский завод ферросплавов» в ноябре планировал практически полностью остановить производство. 9 августа заместитель председателя Запорожского областного обкома Профсоюзов металлургов и горняков (ПМГУ) Валерий Седов заявил, что профком предприятия получил от администрации уведомление о сокращении в ноябре текущего года 1 350 человек из 2 200.

При этом он отметил, что сокращение персонала ЗЗФ обусловлено невозможностью обеспечить рентабельность работы завода, в связи со слишком высокой стоимостью электроэнергии для данного предприятия - более 50% в себестоимости производства ферросплавов.

11 сентября в Днепропетровске в ходе всеукраинского совещания по поддержке реального сектора экономики Президент Украины Виктор Янукович дал поручение до 1 октября решить проблемные вопросы Запорожского завода ферросплавов.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожский завод ферросплавов» – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Доля внутреннего рынка в поставках ЗЗФ составляет 30-35%. Продукция экспортируется в страны СНГ, Европейского Союза, Азии и Африки.

В 2011 году предприятие сократило по сравнению с 2010 годом объемы производства ферросплавов на 29,25% - до 300,127 тыс. тонн.

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