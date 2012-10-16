Товарооборот Украины и Германии скоро достигнет докризисного уровня, уверяет Хорошковский

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский и вице-канцлер, федеральный министр экономики и технологий ФРГ Филипп Реслер считают, что уже в ближайшее время объем двусторонней торговли приблизится к докризисному уровню.

Об этом шла речь во время встречи, которая состоялась 15 октября в Берлине, сообщила УНИАН пресс-служба В.Хорошковского.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые темы двусторонних отношений, в частности вопрос торговли, сотрудничества в инвестиционной и энергетической сферах.

В.Хорошковский и Ф.Реслер отметили, что объем двусторонней торговли между нашими странами демонстрирует высокие темпы роста. Собеседники согласились, что уже в ближайшее время страны приблизятся к докризисному уровню, когда показатели товарооборота впервые превысили 10 млрд евро.

Увеличению украинского экспорта в Германию, по мнению В.Хорошковского, будет способствовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС, а также введение ЕС безвизового режима относительно Украины.

По его словам, двусторонний интерес представляет также совместная реализация инвестиционных проектов в сфере инфраструктуры, сельскохозяйственного машиностроения, переработки и выращивания аграрной продукции, сотрудничество в транспортной и энергетической отраслях и т.п. Стороны договорились активизировать диалог с целью реализации совместных украинско-немецких проектов в этих отраслях.