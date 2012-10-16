ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Представитель НБУ: Если гривня девальвирует, то страна обеднеет» пишет: директор генерального экономического департамента Нацбанка Александр Петрик считает, что при девальвации гривни ВВП в долларовом эквиваленте автоматически снизится и страна обнищает…

http://delo.ua/ukraine/predstavitel-nbu-esli-grivna-devalviruet-to-strana-obedneet-187277/

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Также «Дело» в публикации «Почему туристы обходят Украину стороной» пишет: в Киеве закончил работу последний в этом году туристический форум. На нем, в очередной раз, поднимался вопрос развития внутреннего туризма. И в очередной раз все имеет шансы остаться лишь на уровне разговоров...

http://delo.ua/business/pochemu-turisty-obhodjat-ukrainu-storonoj-187256/

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«Дело» в публикации «Работники налоговой пройдут тестирование на знание налогового законодательства» пишет: тем, кто не сдаст экзамен, придется пройти дополнительное обучение, или, возможно, покинуть ряды ГНСУ…

http://delo.ua/ukraine/rabotniki-nalogovoj-projdut-testirovanie-na-znanie-nalogovogo-za-187268/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Без четверти конфликт с ВТО», в котором пишет: между Молдавией и Украиной может возникнуть еще один торговый спор - Кишинев беспокоит требование Киева к украинским предприятиям уже с апреля производить коньяк с использованием не менее 25% отечественного сырья. Для молдавских экспортеров это чревато сокращением поставок на 10 млн долл. Против данной нормы выступают и молодые компании в Украине, не успевшие накопить большой объем выдержанных спиртов и вынужденные закупать их за границей…

http://www.kommersant.ua/doc/2045475

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Торгуют все», в котором пишет: Кабмин отменил установленный правительством Юлии Тимошенко порядок закупки газа за рубежом. Теперь им смогут торговать не только «Нафтогаз» и химические предприятия, но и любая компания, владеющая соответствующей лицензией. В число таких входят облгазы и незначительное количество газотрейдеров. Это делает новые правила игры на рынке выгодными, прежде всего, Дмитрию Фирташу, контролирующему большинство облгазов, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2045426

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине хотят вернуть казино с тотализаторами» пишет: в начале следующего года нардепы попробуют в очередной раз легализовать игорный бизнес…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Material-ob-igrovyh-avtomatah-i-lotereyah.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Украине продлят мораторий на продажу земли» пишет: мораторий на продажу земли сельхозназначения продлевается до принятия закона о рынке земли, а вся остальная земля уже сейчас является объектом купли-продажи…

http://www.segodnya.ua/politics/laws/V-Ukraine-prodlyat-moratoriy-na-prodazhu-zemli.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Долларизация Украины достигла исторического пика» пишет: топ-новость прошедшей недели – украинцы бьют рекорды по скупке валюты: отрицательное сальдо ее купли-продажи в сентябре, по сравнению с августом т.г., увеличилось в 2,5 раза. Стоит сразу подчеркнуть, что вывод о том, что в Украине обращается много доллара, - неправдив. У нас не много крутится «зеленых», а очень много…

http://economics.unian.net/rus/detail/143387

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «ФАС нашла способ заставить нефтяников перейти на «Евро-3» пишут: Минэнерго обсуждает с ФАС способы компенсации дефицита бензина на внутреннем рынке, который возникнет в случае перехода с 2013 года на топливо экологического класса «Евро-3»…

http://izvestia.ru/news/537721

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Также «Известия» в публикации «Общественное телевидение еще до запуска залезло в долги» пишут: на запуск ОТР деньги нашлись - 600 млн рублей выделяет Внешэкономбанк. Правда, не безвозмездно…

http://izvestia.ru/news/537726

(УНИАН)