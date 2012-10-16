Соглашение об ассоциации не готово к подписанию технически - посол Украины при ЕС

Брюссель. Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не готово к подписанию технически.

Об этом он сказал в интервью проекту “УНИАН-Новости ЕС”.

“Мы завершили переговоры и парафировали соглашение. Сейчас его текст проходит процедуру перевода на официальные языки ЕС”, - сказал посол.

“По оценкам наших европейских партнеров, технически текст Соглашения об ассоциации должен быть готов к подписанию на протяжении ближайших месяцев”, - добавил он.

При этом К.Елисеев не считает, что подписание Соглашения об ассоциации находится под угрозой.

“Это слишком категорический вывод. Так же пессимистически СМИ в свое время оценивали перспективы завершения переговоров или парафирования соглашения. Все это было не подкреплено фактами предположения, такая себе погоня за сенсацией”, - отметил посол.

Он также выразил убеждение в том, что новое соглашение должно быть подписано сразу после завершения технической доработки, поскольку это в интересах и Украины, и ЕС.

“Соглашение навсегда поставит точку в спекуляциях на тему внешнеполитического курса Украины, которые сопровождают нас на протяжении всех лет независимости. Заключение Соглашения об ассоциации станет исторической точкой невозврата в процессе интеграции Украины в ЕС”, - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года Соглашение было парафировано сторонами.