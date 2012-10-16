Лукашенко готов к дальнейшей интеграции с Россией в рамках Союзного государства

Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил курс на дальнейшую интеграцию с Россией в рамках Союзного государства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ.

«Самое главное: мы убедились в правоте фундаментального тезиса о том, что нам, Беларуси и России, в этом бурном и вечно конкурирующем мире друг без друга просто никак нельзя. Сильными и независимыми наши страны, как оказалось, никому не нужны, кроме нас самих. Конкуренция сегодня остра как никогда. И сильные мира сего открыто пренебрегают всякими правилами, писаными и неписаными. Поэтому белорусы и россияне просто вынуждены бороться за свое место под солнцем, причем достойное место, которого наши народы, безусловно, заслуживают. И жизнь уже доказала, что вместе мы этого можем добиться», - подчеркнул А.Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что строительство Союзного государства Беларуси и России следует оценивать как абсолютно верный и дальновидный шаг.

«Это поистине уникальное интеграционное образование. И мы здесь имеем уже не только ростки, но систему и структуру, которая позволит нам при желании элит наших государств очень быстро продвинуться к созданию мощного государственного объединения», - считает А.Лукашенко.

Справка УНИАН. Пресс-конференция А.Лукашенко по традиции завершает пресс-тур российских журналистов по Беларуси.

В нынешнем году в пресс-туре участвуют 90 журналистов из 80 российских СМИ 48 субъектов всех федеральных округов России. Общий тираж представленных в пресс-туре печатных изданий - почти 3 млн экземпляров, потенциальные радио- и телеаудитории с учетом ряда федеральных СМИ - свыше 130 млн человек. Основная часть пресс-тура проходила в Брестской области и городе Минске.