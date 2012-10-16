Верховная Рада нового созыва начнет свою работу 17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель Регламентного комитета ВР Владимир Макеенко.

В частности, по его словам, новая ВР должна начать свою работу не позднее 15 декабря, но поскольку это выходной день, то парламент начнет работу 17 декабря.

«Верховная Рада Украины должна начать свою работу не позднее 15 декабря. Однако 15 декабря это выходной, и потому начинаем с 17-го», - сказал В.Макеенко.

Он также отметил, что для подготовки первой сессии Верховной Рады нового созыва будет создана рабочая группа, в которую войдут как представители от политических партий, которые прошли в ВР, так и представители от мажоритарных округов.

В частности, по его словам, в рабочую группу войдет один депутат от каждых из 8, избранных по партийным спискам, а также один депутат от каждой области.

Кроме того, по словам В.Макеенко, в новом составе парламента численность депутатских групп и фракций будет составлять по меньшей мере 14 человек. Также, сказал он, в связи с изменением избирательной системы предусмотрены изменения, которые обеспечат права депутатов-мажоритарщиков. В частности, предусмотрен статус «независимый депутат».

Он также напомнил, что подготовительная группа должна будет избрать временный президиум Верховной Рады в составе пяти человек, а также счетную комиссию. По словам В.Макеенко, временный президиум будет работать до избрания нового руководства парламента. При этом он отметил, что сроков избрания нового руководства нет.