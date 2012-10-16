Украина определится с Таможенным союзом после анализа его работы – Янукович

Украина внимательно изучает деятельность Таможенного союза, и только после тщательного анализа результатов его работы будет принимать решение о дальнейших формах сотрудничества с этим объединением.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время общения с работниками Научно-производственного центра «Трансмаш» в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«Как только мы получим и проанализируем результаты деятельности Таможенного союза, тогда мы можем дать ответ на этот вопрос», - сказал В.Янукович.