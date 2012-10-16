Евросоюз пока не определил дату проведения саммита Украина-ЕС

Европейский Союз пока не определил дату проведения саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

«Не принято решение ни относительно непроведения саммита, ни относительно проведения саммита», - сказал Я.Томбински.

Он отметил, что Украина - не единственный вопрос на «радарных экранах ЕС», особенно в контексте нынешнего экономического кризиса.

В то же время Я.Томбински выразил надежду, что решение о проведении саммита Украина-ЕС будет принято достаточно скоро.

Он также сказал, что сегодня рано говорить о дате проведения саммита, поскольку сейчас все внимание сосредоточено на предстоящих парламентских выборах в Украине, и необходимо дождаться, когда будет дана оценка этим выборам.

Кроме того, по словам Я.Томбинского, со стороны ЕС были определены элементы, которые также должны быть соблюдены для того, чтобы провести саммит – это надлежащее проведение выборов, то, каким образом Украина решит вопрос, который в ЕС называют политически мотивированными делами по отношению к членам предыдущего правительства.

Кроме того, Украине необходимо продолжить прилагать усилия для реформирования судебной системы.

Я.Томбински отметил, что в каждой стране найдутся люди, которые занимали политические позиции и принимали политические решения.

По его словам, таких людей часто критикуют и ставят под сомнение решения, которые они принимали. «Однако в этих странах существует системный подход к решению таких дел, причем для этого не используется криминальная юстиция», - сказал Я.Томбински.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены нынешнего саммита Украина-ЕС.

Европейская сторона заявляет о том, что саммит, скорее всего, в связи с выборами и возможным формированием нового правительства в Украине, состоится в начале следующего года.