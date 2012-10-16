Источник: Янукович полетит на переговоры к Путину
17:38, 16 октября 2012Разное
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Москва. 22 октября в Москве пройдут переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.
Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.
«22 октября запланирован однодневный рабочий визит Президента Украины в Москву. В.Янукович проведет переговоры со своим российским коллегой В.Путиным», - сказал собеседник агентства.
При этом он отметил, что программа визита согласовывается.
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