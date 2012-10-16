Источник: Янукович полетит на переговоры к Путину

Москва. 22 октября в Москве пройдут переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.

Об этом УНИАН сообщил проинформированный источник.

«22 октября запланирован однодневный рабочий визит Президента Украины в Москву. В.Янукович проведет переговоры со своим российским коллегой В.Путиным», - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что программа визита согласовывается.