Анонс на 17 октября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания Правительства запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Бориса Колесникова, министра экологии и природных ресурсов Эдуарда Ставицкого, председателя Госагентства земельных ресурсов Сергея Тимченко.

* Компания Nemiroff презентует свой первый нефинансовый отчет «Экосистема Nemiroff» в рамках участия в Глобальном договоре ООН. Документ содержит информацию об основных направлениях и показателях производственной, социальной и экологической деятельности компании в 2008-2011 гг. Участники: Марина Сапрыкина, исполнительный директор Центра «Развитие корпоративной социальной ответственности»; Наталия Коновалова, директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью компании Nemiroff; Светлана Гладкая, зам.ген.директора УВК Nemiroff. Речь пойдет о: наиболее актуальных тенденциях развития социальной ответственности в корпоративном секторе украинского рынка; социальной ответственности крупнейших мировых алкогольных брендов; принципах и приоритетах социальной ответственности компании Nemiroff; особенностях и результатах внедрения системы менеджмента окружающей среды ISO 14000 на предприятии Nemiroff; ключевых экологических программах Nemiroff – «Зеленая планета» и «Зеленый офис» и др.

* Пресс-конференция Госветфитослужбы и Госпотребинспекции по поводу комплекса мер по обеспечению безопасности и качества пищевой продукции в Украине. Председатель Госпотребинстпекции Украины Сергей Орехов и зам.председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Виталий Башинский проинформируют о совместных действиях, которые сейчас предпринимают два контролирующих ведомства для обеспечения продовольственной безопасности граждан Украины.

* Круглый стол на тему: «Состояние украинской экономики сегодня: прогнозы и риски». Организатор - Международный Фонд Блейзера. Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Гладкий, ген.директор аналитического центра «Бюро экономических и социальных технологий» (БЭСТ); Игорь Лавриненко, директор аналитического департамента, «Реформаторский клуб»; Эрик Найман, управляющий партнер компании «Капитал Таймс».

* 13-30 - В УНИАН состоится круглый стол на тему: «Страховая медицина в Украине: кому это выгодно?». Участники круглого стола обсудят и проанализируют: необходимость внедрения страховой медицины в Украине, условия внедрения страховой медицины и позиции разных сторон в этом вопросе (страховые компании, пациенты, врачи, юристы), те законопроекты об общеобязательном медицинском страховании, которые уже существуют и вносились или будут вноситься на рассмотрение в парламенте. Участники: Наталья Воробьева, адвокат медицинского права, Олег Мусий, президент Всеукраинского врачебного общества, Александр Твердохлеб, исполнительный директор страховой компании «Крона»; Марина Московко, юрист, представитель Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов, Александр Капшук, генеральный директор ОДО "Страховая компания ОТЛ-Страхование". Модератор - дипломат, член избирательного списка Украинской платформы "Собор" Владимир Огрызко (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (050) 31-28-915, sobor@ukrplat.org.ua.

* Круглый стол на тему: "Два года изменений: что из этого реформы?". Участники: Владимир Дубровский, старший экономист CASE Украина; Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций; Владимир Пархоменко, директор Аналитического центра Ассоциации городов Украины; Вячеслав Черкашин, советник вице-премьер-министра С.Тигипко; Виктор Чумак, директор Украинского института публичной политики; Ксения Ляпина, народный депутат; Олег Нивьевский, и.о. руководителя проекта "Немецко-украинский аграрный диалог", руководитель центра исследований сельского хозяйства, продовольствия и возобновляемых источников энергии; Василий Гацко, председатель политической партии "Демократический альянс" и др.

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