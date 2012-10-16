Курс НБУ на 17.10.12

Официальный курс НБУ на 17.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 16 октября – 799.3000) 100 EUR – 1042.7668 (на 16 октября – 1036.7720) 10 RUR – 2.5826 (на 16 октября – 2.5718)

Официальный курс НБУ на 17.10.12 100 USD США – 799.3000 (на 16 октября – 799.3000) 100 EUR – 1042.7668 (на 16 октября – 1036.7720) 10 RUR – 2.5826 (на 16 октября – 2.5718) Учетные курсы банковских металлов на 16.10.12 за 10 тройских унций (грн) 959 XAU 10 Золото – 138878.38 (на 16 октября – 139657.69) 961 XAG 10 Серебро – 2621.70 (на 16 октября – 2655.27) 962 XPT 10 Платина – 131165.13 (на 16 октября – 131324.99) 964 XPD 10 Палладий – 50915.41 (на 16 октября – 50995.34)

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