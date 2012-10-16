ТОП-10 за 16 октября

Кабмин лишил «Нафтогаз» монополии на реализацию импортного газа

Кабмин принял решение сократить количество налогов с 23 до 9 - Бродский

В Украине в январе-сентябре розничный товарооборот предприятий вырос на 14% – до 292,35 млрд грн – Госстат

Евросоюз пока не определил дату проведения саммита с Украиной - глава Представительства ЕС

Посол Украины при ЕС: Соглашение об ассоциации не готово к подписанию технически

Минфин привлек в госбюджет 2,03 млрд грн от продажи ОВГЗ

Объем продажи казначейских обязательств за первую неделю составил 47 млн долл.

НБУ после трехмесячного перерыва объявил об открытой продаже валюты на межбанке

Рада намерена продлить мораторий на продажу сельхозземель

ВР увеличила на 1,51 млрд грн расходы Минэнергоугля

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Кабмин лишил «Нафтогаз» монополии на реализацию импортного газа

Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

Об этом сообщается в постановлении Кабинета министров Украины №939 от 3 октября текущего года.

До этого другие компании могли покупать газ за границей и даже растамаживать его в Украине, однако формально заниматься продажей импортного топлива внутри страны имела право только НАК.

Кроме того, постановлением №939 правительство обязало "Нафтогаз Украины" обеспечивать природным газом гарантированных поставщиков этого топлива внутри страны.

Согласно документу, как и ранее, «Нафтогаз» должен формировать ресурс газа для всех категорий потребителей страны, а не только для населения, бюджетных учреждений и религиозных организаций.

Кроме того, Кабмин также отменил действие постановления, которое позволяло осуществление самостоятельной закупки импортного газа предприятиями-производителями азотных минеральных удобрений, в объеме, не превышающем собственных нужд производства.

Как сообщал ранее УНИАН, с апреля 2011 года компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, начала самостоятельный импорт в Украину сначала среднеазиатского, а с 2012 года - российского газа.

На сегодняшний день Ostchem обеспечивает газом практически всех крупных производителей минудобрений в Украине.

Доля Ostchem Holding в общем объеме импорта газа в январе-августе 2012 года составила 25,6% (5,5 млрд куб. м), остальной объем топлива импортирует "Нафтогаз".

Справка УНИАН. Украина с начала года импортировала российского газа на 9,103 млрд грн.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Кабмин принял решение сократить количество налогов с 23 до 9 - Бродский

Глава Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Михаил Бродский заявил, что Кабинет министров принял решение сократить количество налогов с 23 до 9.

"Сегодня на Кабмине решили: оставить всего 9 налогов вместо 23. это сократит администрирование и отчётность", - написал он на своей странице Facebook в понедельник, 15 октября.

Напомним, ранее вице-премьер-министр Сергей Тигипко заявлял, что после парламентских выборов власть проведет кардинальную реформу налогообложения, в результате которой количество налогов в Украине может быть уменьшено до 9 позиций с 23.

При этом он отметил, что на сегодняшний день уже сделано немало в сфере сокращения налоговой нагрузки на физических лиц и на бизнес. «У нас снижена налоговая нагрузка на налог с прибыли – до 21% с 25%, со следующего года ставка составит 19%, а в дальнейшем будет снижена до 16%. Ставка НДС уменьшена до 17% с 20%. Ставка налога на дивиденды в размере 5% заметно стимулирует легализацию платежей», - подчеркнул вице-премьер-министр.

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В Украине в январе-сентябре розничный товарооборот предприятий вырос на 14% – до 292,35 млрд грн – Госстат

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2012 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,2% по сравнению с январем-сентябрем 2011 года и составил 292,35 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

При этом наибольший рост отмечен в АР Крым – на 24,2% – до 12,39 млрд грн, в Севастополе – на 28,7% – до 3,87 млрд грн, в Луганской области – на 19,9% – до 10,128 млрд грн, в Днепропетровской и Донецкой областях – на 16,8% – до 25,984 млрд грн и 27,087 млрд грн, соответственно.

Справка УНИАН. Объем розничного товарооборота предприятий Украины, которые осуществляют деятельность в сфере розничной торговли и ресторанного хозяйства, в 2011 году (в январе-декабре 2011 г., в сопоставимых ценах) вырос на 13,7% по сравнению с 2010 годом (к январю-декабрю 2010 г.) и составил 346,5 млрд грн.

Объем розничного товарооборота предприятий Украины в январе-сентябре 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 14,6% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года.

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Евросоюз пока не определил дату проведения саммита с Украиной - глава Представительства ЕС

Европейский Союз пока не определил дату проведения саммита Украина-ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбински.

«Не принято решение ни относительно непроведения саммита, ни относительно проведения саммита», - сказал Я.Томбински.

Он отметил, что Украина это не единственный вопрос на «радарных экранах ЕС», особенно в контексте нынешнего экономического кризиса.

В то же время Я.Томбински выразил надежду, что решение о проведении саммита Украина-ЕС будет принято достаточно скоро.

Он также сказал, что сегодня рано говорить о дате проведения саммита, поскольку сейчас все внимание сосредоточено на предстоящих парламентских выборах в Украине, и необходимо дождаться, когда будет дана оценка этим выборам.

Кроме того, по словам Я.Томбинского, со стороны ЕС были определены элементы, которые также должны быть соблюдены для того, чтобы провести саммит – это надлежащее проведение выборов, то, каким образом Украина решит вопрос, который в ЕС называют политически мотивированными делами по отношению к членам предыдущего правительства.

Кроме того, Украине необходимо продолжить прилагать усилия для реформирования судебной системы.

Я.Томбински отметил, что в каждой стране найдутся люди, которые занимали политические позиции и принимали политические решения.

По его словам, таких людей часто критикуют и ставят под сомнение решения, которые они принимали. «Однако в этих странах существует системный подход к решению таких дел, причем для этого не используется криминальная юстиция», - сказал Я.Томбински.

Как сообщал УНИАН, в августе экс-посол ЕС в Украине Жозе Мануэль Тейшейра заявил о возможности отмены нынешнего саммита Украина-ЕС.

Европейская сторона заявляет о том, что саммит, скорее всего, в связи с выборами и возможным формированием нового правительства в Украине, состоится в начале следующего года.

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Посол Украины при ЕС: Соглашение об ассоциации не готово к подписанию технически

Посол Украины при ЕС Константин Елисеев заявляет, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом не готово к подписанию технически.

Об этом он сказал в интервью проекту “УНИАН-Новости ЕС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/197829).

“Мы завершили переговоры и парафировали соглашение. Сейчас его текст проходит процедуру перевода на официальные языки ЕС”, - сказал посол.

“По оценкам наших европейских партнеров, технически текст Соглашения об ассоциации должен быть готов к подписанию на протяжении ближайших месяцев”, - добавил он.

При этом К.Елисеев не считает, что подписание Соглашения об ассоциации находится под угрозой.

“Это слишком категорический вывод. Так же пессимистически СМИ в свое время оценивали перспективы завершения переговоров или парафирования соглашения. Все это было не подкреплено фактами предположения, такая себе погоня за сенсацией”, - отметил посол.

Он также выразил убеждение в том, что новое соглашение должно быть подписано сразу после завершения технической доработки, поскольку это в интересах и Украины, и ЕС.

“Соглашение навсегда поставит точку в спекуляциях на тему внешнеполитического курса Украины, которые сопровождают нас на протяжении всех лет независимости. Заключение Соглашения об ассоциации станет исторической точкой невозврата в процессе интеграции Украины в ЕС”, - подчеркнул посол.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году и завершили их в декабре 2011 года. 30 марта этого года Соглашение было парафировано сторонами.

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Минфин привлек в госбюджет 2,03 млрд грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 16 октября, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 2,035 млн грн, сообщает министерство.

Так, Минфин удовлетворил по одной заявке на 5-летние и 7-летние госбумаги объемом 1 млрд грн каждая. Сумма привлечения составила 1,027 млрд грн по ОВГЗ с погашением 2 августа 2017 г. и 1,008 млрд грн для госбумаг с погашением 18 сентября 2019 года. Доходность госбумаг составила 14,3%.

Как сообщал УНИАН, Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ - 16 и 23 октября. Инвесторам будут предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

На последнем сентябрьском аукционе 25 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн.

Справка УНИАН. На 15 октября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял 185,744 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 93,787 млрд грн, банков — 75,833 млрд грн, нерезидентов — 6,109 млрд грн.

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Объем продажи казначейских обязательств за первую неделю составил 47 млн долл.

Объем продажи казначейских обязательств для населения, номинированных в валюте, в течение первой недели составил 47 млн долл.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

“По оперативным данным, в течение первой недели была размещена почти половина от предложенного объема выпуска казначейских обязательств серии А на сумму около 47 млн долларов США”, - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, с 10 октября 2012 года Минфин в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 5 сентября 2012 № 836 «О выпуске казначейских обязательств» начал размещения казначейских обязательств на предъявителя в документарной форме общим объемом 200 млн долл. США (серий А и Б по 100 млн долл. каждая) со сроком обращения 2 года, номинальной стоимостью одной бумаги - 500 долларов США, процентной ставкой 9,2% годовых и уплатой купонов каждые шесть месяцев.

Продажа казначейских обязательств для физических лиц осуществляется по всей территории Украины, почти в 500 учреждениях “Ощадбанка”.

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НБУ после трехмесячного перерыва объявил об открытой продаже валюты на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ), после трехмесячного перерыва, во вторник, 16 октября, объявил об открытой продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

“Нацбанк сегодня на покупку (валюты — УНИАН) выставил 7,993 грн/долл., на продажу — 8,05 грн/долл.”, - сказал собеседник агентства.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До сегодняшнего дня регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Рада намерена продлить мораторий на продажу сельхозземель

Верховная Рада Украины намерена продлить мораторий на продажу земель сельхозназначения до принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, за одобрение в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины» проголосовали 240 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовали в полном составе фракции «БЮТ-Батькивщина» и КПУ.

Как отмечено в заключении Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины, в проекте предлагается уточнить положение раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса в части, касающейся моратория на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. В частности, завершение указанного моратория связывается не с конкретной датой, а с принятием закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения вместо закона о рынке земель, о котором идет речь в действующей редакции раздела Х Переходных положений Земельного кодекса Украины.

Согласно законопроекту, до вступления в силу законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения запрещается внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных товариществ.

Во время обсуждения законопроекта народный депутат Иван Заец (фракция НУ-НС) отметил, что фракцией Партии регионов предложена «мошенническая схема» в вопросе моратория на продажу земли. По его словам, в данном законопроекте не предусмотрены ни время продления моратория, ни сроки принятия соответствующего законопроекта.

И.Заец отметил, что достаточно принять закон об обороте земель сельхозназначения, и «рынок земель, как горная река потопом поплывет».

В свою очередь заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко отметил, что провластные депутаты в парламенте считают, что в ВР «сидят дети, которые не понимают, что такое законодательная работа нынешнего парламента». Он отметил, что если до 1 января 2013 года «вы даете указание КМУ подготовить вместо закона о рынке земли закон об обороте земли, то тогда и проголосуете за месяц, как в ситуации с земельным банком закон, и тогда мораторий на землю завершится или 1 или 10 февраля 2013 года».

Фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» выступили категорически против принятия сегодня в первом чтении и в целом законопроекта «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины».

Как сообщал УНИАН, летом министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что Украина готова к снятию моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

2 октября 2012 года Верховная Рада Украины не поддержала два законопроекта, которыми предлагалось продлить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.

9 декабря 2011 г. Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О рынке земель».

20 декабря 2011 года Верховная Рада продлила до 1 января 2013 года мораторий на продажу земли сельхозназначения.

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ВР увеличила на 1,51 млрд грн расходы Минэнергоугля

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» относительно увеличения расходов на техническое переоснащение и охрану труда на угледобывающих предприятиях (№ 11328).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 267 народных депутатов из 322, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено увеличить расходы по бюджетной программе КПКВК 1101200 «Государственная поддержка строительства угле- и торфодобывающих предприятий, на техническое переоснащение отмеченных предприятий, в том числе через механизм удешевления и погашения кредитов, а также выполнение программы реновации горно-шахтного оборудования» на 1 450,0 млн грн.

В то же время, с целью обеспечения работников угольных предприятий средствами индивидуальной защиты, в частности самоспасателями изолировочными и учебными в комплекте с регенеративными патронами для прохождения практической тренировки в специальных «дымовых камерах», главными аккумуляторными светильниками необходимо внести изменения в название бюджетной программы КПКВК 1101160 «Мероприятия по охране труда и повышению техники безопасности на угледобывающих предприятиях, а именно оснащение новейшими приборами контроля над параметрами шахтной атмосферы и средствами контроля дегазирования», и увеличить бюджетные расходы по этой программе на 60,0 млн грн.

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