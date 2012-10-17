Комиссар ЕС Далли подал в отставку из-за обвинений в причастности к коррупции

Брюссель. Комиссар ЕС от Мальты, который занимался вопросами здравоохранения и политикой защиты прав потребителей, Джон Далли подал в отставку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, Дж.Далли принял такое решение после получения доклада Европейского Бюро противодействия мошенничеству (OLAF).

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что в мае 2012 года производитель табачных изделий Swedish Match подала жалобу в Еврокомиссию, в которой сообщила, что один из мальтийских предпринимателей, пользуясь своими персональными контактами с Дж.Далли, хотел получить финансовые преимущества компании в обмен на воздействие относительно одобрения законодательных предложений о табачных изделиях, в частности, запрета на уровне ЕС экспорта снуса.

Сразу после получения жалоба была передана OLAF для осуществления расследования.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что окончательный отчет OLAF был передан Еврокомиссии 15 октября. Согласно ему было установлено, что такой факт имел место. В то же время, по данным Бюро, никаких трансакций между производителем табачных изделий и мальтийским предпринимателем сделано не было.

В Еврокомиссии уточнили, что OLAF не нашел доказательств прямого участия Дж.Далли в процессе, однако считает, что комиссар был осведомлен об этих событиях.

При этом, доклад OLAF подчеркивает, что ни одно решение Европейской комиссии не претерпело воздействий в результате разоблачения факта попытки мошенничества.

Доклад OLAF будет направлен ​​Генеральной прокуратуре Мальты для дальнейшего расследования.

Пресс-служба Еврокомиссии отмечает, что сам комиссар отвергает обвинения, однако решил подать в отставку.

Временно его полномочия получит вице-президент Еврокомиссии Маруш Сефкович.