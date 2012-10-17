ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 октября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Еще один фондовый торговец «попался» на манипуляциях» пишет: Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку оштрафовала компанию «Ти-Капитал» за манипулирование ценами на облигации банка «Хрещатик». При этом на данный момент НКЦБФР изучает несколько подобных случаев…

http://delo.ua/finance/esche-odin-fondovyj-torgovec-popalsja-na-manipuljacijah-187331/

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Также «Дело» в публикации «Политические итоги дня: Азаров и Янукович «перлами» покоряли регионы» пишет о главных событиях вторника - Верховная Рада VI созыва собралась в последний раз, европослы не хотят санкций в отношении Украины, а Азаров и Янукович посетили регионы...

http://delo.ua/ukraine/politicheskie-itogi-dnja-azarov-i-janukovich-perlami-pokorjali-reg-187369/

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«Дело» в публикации «Госбюджет никак не сформируют из-за «покращень» пишет: отсрочку утверждения госбюджета-2013 глава фракции Партии регионов Александр Ефремов объяснил постоянными улучшениями, которые происходят в стране…

http://delo.ua/ukraine/gosbjudzhet-nikak-ne-sformirujut-iz-za-pokraschen-187348/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «МВФ проявил гибкость», в котором пишет: повышение тарифов на газ для населения на 20% не ударит по незащищенным слоям населения, уверяют в Международном валютном фонде, зато может снизить расходы госбюджета на дотирование богатых граждан. Эксперты считают, что появление этих расчетов может означать готовность фонда отказаться от 50-60-процентного повышения тарифов. Более мягкое 20-процентное подорожание газа возможно уже в начале 2013 года…

http://www.kommersant.ua/doc/2046342

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Игорь Прасолов: не приходится надеяться, что фондовый рынок начнет творить чудеса» подает интервью главы совета НБУ, который рассказал об изменениях валютной политики и реформировании рынка ценных бумаг…

http://www.kommersant.ua/doc/2046334

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Газета «Сегодня» в материале «Кто украинцев массово обманывает - мобильные телефоны или операторы» пишет: со счетов абонентов снимаются деньги за роуминг, когда люди находятся в Украине. Иногда телефоны самостоятельно скачивают обновления программ в Интернете…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraincev-massovo-obmanyvayut-mobilnye.html

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Также «Сегодня» в публикации «Курс гривны к доллару не изменится до выборов - эксперты» пишет: НБУ будет и дальше удерживать стоимость американской валюты, считают банкиры…

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Kurs-grivny-k-dollaru-ne-izmenitsya-do-vyborov-eksperty.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Стартовавшая неделя встряхнет мировой рынок» пишет: во главе списка важнейших событий этой недели - выход отчетности ведущих компаний США за третий квартал, публикация макростатистики из Китая и стартующий в четверг двухдневный саммит лидеров стран ЕС…

http://economics.unian.net/rus/detail/143487

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Российские СМИ

«Известия» в публикации «Контрафактной водке Pussy Riot дадут отпор» пишут: компания «Веб-Био», связанная с Марком Фейгиным, добивается эксклюзивных прав на напитки, табачные изделия, косметику и головные уборы с названием скандальной панк-группы…

http://izvestia.ru/news/537728

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Также «Известия» в публикации «Правительство РФ будет согласовывать IPO британских фирм» пишут: в законе «Об иностранных инвестициях» планируется прописать обязанность стратегических компаний согласовывать с правительственной комиссией публичное размещение своих акций на иностранных биржах. Подобное разрешение должны будут получать даже иностранные компании, владеющие стратегическими активами в России. Поводом для правки закона могла стать попытка компании «Полюс Золото» Михаила Прохорова и Сулеймана Керимова выйти на премиальный листинг Лондонской биржи…

http://izvestia.ru/news/537832

(УНИАН)