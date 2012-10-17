Янукович: власть должна говорить людям правду, несмотря на выборы

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что власть должна говорить людям правду, несмотря на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании Комитета экономических реформ.

«Политики уже так задурили головы, что люди уже опять начали, как говорят, терять ориентиры: кто говорит правду, кто врет или кто больше врет», - сказал Президент.

В.Янукович подчеркнул, что исполнительная власть не должна думать о выборах. «Мы - исполнительная власть, мы не занимаемся популизмом, мы должны говорить людям только правду, только то, что мы способны делать совместно. Нам не нужны проценты или округа, нам нужны развитие страны и улучшение жизни людей», - сказал он.

Как отметил В.Янукович, каждый чиновник на своем уровне должен нести ответственность по всем направлениям.

При этом Президент сразу перешел к теме повышения уровня жизни граждан. По его мнению, сегодня начали развиваться тенденции повышения благосостояния украинских граждан.

«Развиваются тенденции повышения благосостояния граждан, мы получили, в конце концов, 15% (повышения) заработной платы, сегодня мы видим, что растет потребительская корзина»: - сказал он.

При этом глава государства отметил, что повышаются пенсии, но пенсионеры должны иметь надежду, что это повышение происходит не только накануне выборов, а это системные шаги власти, которые будут продолжаться и после выборов.

Большое внимание в своей речи В.Янукович уделил развитию экономики, развитию социальных программ, в том числе проекту «Доступное жилье», созданию программ, которые будут способствовать созданию дополнительных рабочих мест.

Отметил Президент и необходимость продолжения реформ, в первую очередь, в системе здравоохранения.

Также большое внимание В.Янукович уделил развитию села, в частности, развитию инфраструктуры сельской местности.

Среди прочего он подчеркнул, что на сегодняшний день удалось полностью выполнить программу «Школьный автобус» и теперь наступило время строить дороги.