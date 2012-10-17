Анонс на 18 октября

* Состоится открытие Международной конференции «Перспективы развития системы государственных закупок в Украине». В церемонии примут участие: Владимир Павленко, замминистра экономического развития и торговли - руководитель аппарата; Ян Томбински, глава Представительства, Посол ЕС в Украине, Елена Ходолева, вице-президент ТПП Украины. Организатор: Проект ЕС «Гармонизация системы конкуренции и государственных закупок Украины со стандартами ЕС» в сотрудничестве с Министерством экономического развития и торговли Украины и Антимонопольным комитетом Украины. В 11-30 - состоится общение участников международной конференции с представителями СМИ, во время которого журналисты смогут получить комментарии руководства Представительства ЕС в Украине, Минэкономразвития, АМКУ, Проекта ЕС, экспертов и т. д.

* Состоится седьмая ежегодная конференция «Datacenter Evolution. Проектирование. Оптимизация. Аутсорсинг», посвященная проектированию, построению и эксплуатации центров обработки данных (ЦОД). В рамках конференции компания DEAC представит доклад на тему «Ваши дата-центры в Европе – залог успешного стратегического развития бизнеса».

* Вице-премьер-министр Украины, заместитель председателя Партии регионов Сергей Тигипко примет участие в Международной конференции IDCEE 2012. Интернет-технологии и инновации. Конференция - наиболее масштабное и знаковое событие в сфере интернет-технологий для страны и региона Центральной и Восточной Европы. Мероприятие соберет более 2 тыс. участников из 40 стран, 150 лучших стартапов региона ЦВЕ, 300 инвестфондов и бизнес-ангелов, под управлением которых - $ 30 млрд. Организатор конференции - венчурный фонд TA Venture.

* Состоится подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом предпринимателей при КМУ и Госинспекцией Украины по вопросам защиты прав потребителей. В программе также круглый стол на тему: «Проблемные вопросы взаимодействия Госпотребинспекции Украины с представителями бизнеса» и пресс-конференция с участием председателя Госпотребинстпекции Украины С.Орехова и председателя Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко.

* 10-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Ведущие игроки рынка платного телевидения Украины объединяются в интересах индустрии». Участники: Оксана Ферчук (Viasat);Любовь Ярошевская (НТВ-ПЛЮС). Будут рассматриваться вопросы: Какая реальная стоимость услуг платного телевидения? Будет ли повышение для потребителя? Как долго еще будет процветать в Украине клонирование карточек доступа спутниковых платформ? Какие конкретные шаги планируют правообладатели и Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию для преодоления проявлений пиратства по итогам круглого стола 17 октября 2012? Будет дан обзор состояния рынка платного телевидения, обозначены основные перспективы и проблемы развития отрасли, будет презентована стратегии борьбы с недостоверной отчетностью, о кардашаринге и пиратстве в кабельных сетях (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 0444011558. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Перспективы развития украинской туристической индустрии". Участники: зампредседателя партии "Зеленая планета" Валерий Цибух, председатель Совета по вопросам туризма и курортов Евгений Самарцев, президент Всеукраинского союза туроператоров Игорь Голубаха.

* Пресс-конференция на тему: «Начало отопительного сезона в Украине: во всех ли домах есть тепло». В работе примет участие директор Департамента проектного управления и энергоэффективности в сфере жизнеобеспечения Минрегиона Станислав Захаров. Также приглашены: эксперт по вопросам ЖКХ Татьяна Бойко и представители КГГА.

* Круглый стол на тему: «Детское питание в Украине. Что препятствует полноценному развитию отечественной отрасли?». В рамках встречи запланировано подписание совместной резолюции между производителями и представителями государственной власти. Участники: В.Станиславский, ген.директор «Витмарк-Украина»; А.Федоткин, ген.директор «Хорольский МКК ДП»; В.Чагаровский, ген.директор Белоцерковского молочного комбината; К.Слиузас, ген.директор Тетра Пак Украина; К.Ляпина, зам.головы Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства и др.

* Пресс-конференция на тему: «Народные депутаты хотят узаконить уничтожение лесов и черноземов?». Участники: Ярослав Мовчан, председатель Национального экологического центра Украины; Сергей Шапаренко, председатель совета ЭОО “Печенеги”. Приглашены также: авторы законопроекта, юристы, эксперты.

* В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины состоится заседание Координационного совета по экологической маркировке. Вопросы: Об изменениях в составе Координационного совета по экологической маркировке. Рассмотрение и обсуждение проектов экологических стандартов устанавливающих экологические критерии оценки жизненного цикла продукции (СОУ ОЕМ 08.002.35.069 - Продукты переработки молока и мяса. Экологические критерии оценки жизненного цикла СОУ ОЕМ 08.002.16.070 - Сухие смеси строительные. Экологические критерии оценки жизненного цикла; СОУ ОЕМ 08.002.16.072 - гипсокартон. Экологические критерии оценки жизненного цикла СОУ ОЕМ 08.002.29.071 - Услуги оптово-розничной и розничной торговли. Экологические критерии) и др.

* Состоится дискуссия на тему: «Украина и ее инвесторы: кто будет контролировать собственность на ценные бумаги?» Организатор - ОО «Лига финансового развития». Участники: Дмитрий Тевелев, председатель Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Александр Дубихвист, директор Департамента по управлению валютным резервом и осуществлению операций на открытом рынке НБУ; Колин Масценик, финансовый экономист Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове.

* 16-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Луганский проект «Агрогород» как модель реформирования аграрного рынка Украины. Итоги III Луганского международного инвестиционного форума». Будут рассмотрены вопросы привлечения иностранного капитала для развития инфраструктуры сельскохозяйственного сектора экономики, разработки эффективной модели реформирования агропромышленного комплекса Украины на примере Луганской области, повышения инвестиционной привлекательности АПК как важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности государства и регионов. В работе примет участие первый заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Эдуард Лозовскийю

* 17-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Как донецкие свиньи вредят Украине». Речь пойдет о ситуации в Донецкой области, где будет построен новый мощный свинокомплекс в Украине на 600 тыс. голов, большая часть которого уже работает. Почему жители, проживающие рядом с предприятием жалуются на самочувствие и совсем не рады новым рабочим местам? Почему специалисты и общественность заявляют о нарушении экологической системы? Кому принадлежит данное предприятие и почему ему предоставляются дотации из государственного бюджета? Представители ОО «FARMS NOT FACTORIES» из Англии, которые борются с гигантскими свинарниками во всем мире, вместе с украинскими активистами-экологами и "зелеными" провели собственное расследование в Донецкой области. Будут обнародованы результаты расследования, уникальные видео и фото материалы. Участники: председатель Донецкой областной экологической ассоциации «Зеленое движение Донбасса», кандидат от объединенной оппозиции, снятый ОО по выборам, журналист Владимир Березин, директор НПО «FARMS NOT FACTORIES» Tracy Worcester, председатель Донецкой областной ОО «МАМА-86» Галина Олийникова, председатель Всеукраинской экологической ассоциации «Хортицкий форум» Александр Багин, председатель донецкого областного отделения ПП «За Украину» Александр Меланченко. Для привлечения внимания к проблеме участники будут в масках свиней, в которых они проводят свои акции. Также В.Березин предоставит свою версию - почему свои его сняли с выборов.

* Состоится Retail Day, организованный Национальным производителем куриных яиц «ЯСЕНСВІТ». Мероприятие соберет более 20 торговых сетей Украины на базе производственных мощностей компании в г.Васильков Киевской области, и пройдет под лозунгом «Качественные продукты - здоровая нация!». Участники посетят суперсовременные птицефабрики компании «ЯСЕНСВІТ», реконструкция которых состоялась в рамках первой инвестиционной программы, заявленной компанией в ходе IPO в Варшаве в июне 2011 года; смогут увидеть последние мировые достижения в области птицеводства Украины, ознакомиться с процессом производства куриных яиц и убедиться в тщательном контроле качества на производственных площадках «ЯСЕНСВІТ». Свое присутствие на Retail Day подтвердили Министерство аграрной политики и продовольствия Украины и Александр Бакуменко, председатель совета директоров Ассоциации «Союз птицеводов Украины». Мероприятие начнется в 10:00 . В программе: в 10 - 30 - экскурсия на птицефабрику «ЯСЕНСВІТ» и завод яичных продуктов «Овостар»; 13-10 - презентация планов Овостар Юнион на 2013-2014рр.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63