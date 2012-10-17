Лавров приедет в Киев, чтобы подготовить визит Януковича в Москву

19 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Киев с рабочим визитом.

Об этом УНИАН сообщили в МИД Украины.

«Мы ожидаем в пятницу Сергея Викторовича (Лаврова) в Киеве. Его визит будет осуществлен в рамках подготовки встречи президентов Украины и России в Москве 22 октября», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в Москве пройдут переговоры президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина.