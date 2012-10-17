ТОП-10 за 17 октября

Техническая миссия МВФ посетит Украину с 26 октября по 2 ноября

Реализацией программы «Доступное жилье» займется специальное агентство в рамках Мининфраструктуры

Правительство планирует в конце ноября рассмотреть проект финансового ипотечного лизинга под 3% годовых для населения

Rompetrol возобновляет регулярные поставки премиум-бензинов и дизтоплива в Украину

Мининфраструктуры намерено ввести бесконтактные железнодорожные билеты

Кабмин снизил минимальные закупочные цены на сахар

Тигипко: Украина не готова выполнить требования МВФ

Украина подписала соглашение с Россией и Венгрией о перевозке ядерных материалов

После выборов состоится заседание СНБО по ценовой политике на лекарства

Существенных колебаний гривни в осенний период ожидать не стоит - эксперт

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Техническая миссия МВФ посетит Украину с 26 октября по 2 ноября

Техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ) планирует с 26 октября по 2 ноября обсудить в Киеве правительственные программы реформирования финансового сектора, сообщили УНИАН в киевском офисе МВФ.

"В рамках продолжающегося сотрудничества с Национальным банком Украины (НБУ), техническая миссия МВФ посетит Киев 26 октября - 2 ноября для обсуждения правительственной программы реформирования государственного сектора”, - говорится в сообщении со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Макса Альера.

В ходе визита планируется рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал ранее УНИАН, украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности. относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

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Реализацией программы «Доступное жилье» займется специальное агентство в рамках Мининфраструктуры - Колесников

Реализацией национальной программы «Доступное жилье» будет заниматься специальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

«Хочу сказать, что появившаяся информация о закрытии программы («Доступное жилье» - УНИАН) не соответствует действительности», - сказал Б.Колесников.

Он пояснил, что единственным мнением в структуре реализации этой программы является то, что будет создано новое национальное агентство в рамках Министерства инфраструктуры.

Это агентство будет включать в себя, прежде всего, «Доступное жилье», подготовку Чемпионата Европы по баскетболу 2015 года и подготовку к заявке на право проведения в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. «Указ уже на подписании (у Президента – УНИАН). Я думаю, сегодня-завтра он будет подписан», - подчеркнул Б.Колесников.

Как сообщалось, директор Департамента национальных и инвестиционных проектов Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Юрий Гусев сказал «Комментариям», сто в ближайшее время Госагентство объявит об окончании работ и закрытии национального проекта «Доступное жилье».

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Правительство планирует в конце ноября рассмотреть проект финансового ипотечного лизинга под 3% годовых для населения - Колесников

Кабинет министров Украины планирует в конце ноября 2012 года рассмотреть проект финансового ипотечного лизинга под 3% годовых для населения.

Как передает корреспондентов УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Он отметил, что Мининфраструктуры намерено предложить Кабмину рассмотреть реализацию этой программы на всей территории Украины, в рамках которой потребитель напрямую заключает договор с банком.

В частности, Б.Колесников подчеркнул, что данная программа в корне отличается от панельного домостроения советского времени, когда на всей территории страны строились дома одного типа, без учета климатических условий. По словам министра, европейские проекты панельного домостроения отличаются тем, что конструкции являются стандартными для всех климатических условий, а материалы подбираются в зависимости от условий климата.

«То, что происходит сейчас, максимально отличается от того, что было, когда банк дает кредит под 16%, потом государство компенсирует, и надо в каждый бюджет, каждого года это закладывать. Это у любого нормального человека вызывает сомнения. Здесь прямой договор под 3%, и чтобы не менялось - вы все равно будете платить из расчета 3%. Это главное отличие», - сказал Б.Колесников, отметив, что эту программу будет реализовывать «Ощадбанк».

Б.Колесников сообщил, что для реализации этого проекта уже привлечены 5 финских архитектурных бюро.

Вице-премьер прогнозирует, что стоимость такого жилья будет в пределах 6 тысяч гривень за 1 квадратный метр. При этом Б.Колесников отметил, что все дома будут сдаваться с внутренней отделкой и будут обеспечены сантехникой и кухонными комплектами.

По словам вице-премьера, первая стройка таких домов может начаться в городах-милионниках уже в мае-июне 2013 года. «Это не программа, это новый рынок, который мы открываем, и на этот рынок государство будет выходить с серьезными интервенциями», - отметил Б.Колесников.

Также, по его словам, государство будет выступать заказчиком жилья в рамках этой программы для социальных работников и военных. А главным отличием проекта будет тот факт, что покупатель, который получит данный финансовый ипотечный лизинг, не будет стоять в очереди на квартиру.

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Rompetrol возобновляет регулярные поставки премиум-бензинов и дизтоплива в Украину

После завершения очередного этапа модернизации НПЗ Petromidia (Констанца, Румыния), The Rompetrol Group возобновляет регулярные поставки нефтепродуктов на украинский рынок.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, партнерами The Rompetrol Group в маркетинге нефтепродуктов в Украине уже являются «Альянс Ойл Украина» (поставщик в сеть АЗС Shell); «Параллель»; «Сокар Энерджи» (бренд SOCAR) и другие ведущие игроки премиум-сегмента украинского рынка.

«Высокое качество нефтепродуктов The Rompetrol Group отвечает ожиданиям самых взыскательных потребителей и станет дополнительным конкурентным преимуществом для наших партнерских сетей в премиум-сегменте», – сказано в сообщении с ссылкой на слова генерального директора «Ромпетрол-Украина» Андрея Кузьменко.

Также в сообщении отмечается, что контроль качества топлива на всех этапах логистической цепочки в Украине по заказу Группы осуществляется международной лабораторией Inspectorate, а непосредственно на нефтебазах и АЗС – лабораториями партнерских сетей.

«Соответствие самым высоким ожиданиям наших клиентов – это ключевой элемент маркетинговой стратегии The Rompetrol Group на европейском рынке», – подчеркнул А. Кузьменко.

Справка УНИАН. ООО «Ромпетрол-Украина», как нефтетрейдинговая компания, начало свою деятельность в Украине в сентябре 2006 года. Офис компании находится в Одессе. Основная задача компании – маркетинг нефтепродуктов НПЗ Petromidia на украинском рынке.

ООО «Ромпетрол-Украина» является частью The Rompetrol Group – мультинациональной нефтяной компании, которая работает в 13 странах, имея активы во Франции, Румынии, Испании и Юго-Восточной Европе. The Rompetrol Group реализует нефтепродукты на более 1100 АЗС в европейских странах.

НПЗ Petromidia мощностью 5,0 млн т/г производит бензин и дизтопливо (2,5 и 1,4 млн т/г) стандарта Евро-5, реактивное топливо, LPG, серу и другие продукты нефтехимии. В 2012 году была увеличена мощность переработки с 3,5 до 5 млн т/г и введена в строй установка мягкого гидрокрекинга (стоимость проекта 170 млн долл.), которая позволила увеличить производство дизтоплива и выйти на наиболее высокий показатель выхода светлых нефтепродуктов в Черноморском регионе – 84%.

100% акций The Rompetrol Group принадлежит казахстанской национальная нефтегазовой компания «КазМунайГаз».

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Мининфраструктуры намерено ввести бесконтактные железнодорожные билеты

Министерство инфраструктуры намерено ввести бесконтактные железнодорожные билетов.

Как передает корреспондентов УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Борис Колесников.

Министр инфраструктуры отметил, что необходимость продажи железнодорожных билетов в бесконтактной форме обусловлена развитием современных технологий и необходимостью борьбы со спекулянтами.

Также, по словам Б.Колесникова, для борьбы с перекупщиками с начала работы весеннего расписания движения поездов планируется ввести новые нормативы возврата средств за неиспользованные билеты. В частности при возврате билета за менее чем 3 часа до отправления поезда планируется возвращать 50% его стоимости, а после отправления поезда - только 10%.

Вице-премьер также призвал население планировать свои поездки заранее.

"И хочу все-таки порекомендовать пассажирам, есть конечно экстренное случаи в жизни любого человека, когда ему нужно уехать срочно, но весь мир планирует заранее. И весь мир следит за каждой скидочкой. Весь мир пытается сэкономить на поездках, поэтому о поездке, чтобы избежать спекулянтов, нужно позаботиться заранее", - отметил Б.Колесников.

Напомним, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в октябре завершить работу по переходу на электронные пассажирские билеты.

Запланировано, что при покупке билета через Интернет с октября не нужно будет распечатывать билеты в кассе а сразу же садиться в поезд.

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Кабмин снизил минимальные закупочные цены на сахар

Кабинет министров Украины снизил минимальные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012г. - август 2013г.) до 4083,33 грн/тонн с 4925,14 грн/тонн.

Об этом говорится в тексте постановления №945 от 17 октября, размещенного на правительственном портале.

В начале октября Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» обращалась к правительству с просьбой снизить минимальную закупочную цену на сахар в связи со снижением цен на внутреннем рынке.

По прогнозам Минагрода, оптово-отпускная цена на сахар может вырасти до 6,5 грн/кг во второй половине 2012/2013 маркетингового года из-за роста расходов производителей.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

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Тигипко: Украина не готова выполнить требования МВФ

Правительство Украины не готово прислушаться к рекомендациям Международного валютного фонда, посоветовавшим увеличить тарифы на газ для населения с одновременным введением адресной помощи малоимущим гражданам.

Об этом в комментарии УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины - министр социальной политики Сергей Тигипко.

«Пока мы к таким решениям не готовы. Из-за этого (увеличения тарифов и введении адресной помощи - УНИАН) могут сильно пострадать люди, которые не смогут претендовать на такую поддержку. Пострадает средний класс. На такое увеличение тарифов правительство не готово», - сказал С.Тигипко.

По его словам, на сегодняшний день вопрос тарифов остается дискуссионным, в то время как компромиссным решением могло бы стать скорейшее внедрение программ энергосбережения.

«Компромисс – начало целого ряда энергосберегающих программ, которые бы позволили населению брать дешевые долгосрочные и среднесрочные кредиты на решение вопросов энергосбережения. Если бы заработали программы по замене окон, утеплению крыш, подвалов, замене котлов, вот тогда мы бы могли говорить о некоем постепенном повышении тарифов, и то для людей богатых», - сказал С.Тигипко.

Как сообщал УНИАН, крупнейший кредитор Украины - Международный валютный фонд, в очередной раз обратил внимание украинских властей на неэффективность политики поддержания искусственно заниженных цен на газ и тепло для населения, предложив повысить тарифы с одновременным увеличением адресной помощи малоимущим, говорится в обнародованном Фондом отчете. Эксперты МВФ отмечали, что практика продажи газа по заниженным ценам приводит к разбалансировке финансового состояния государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины», который 2011 год завершил с расходами в размере 135 млрд грн при доходах в 114 млрд грн.

В отчете под названием «Газовая ценовая политика Украины: Распределительные последствия повышения тарифов» отмечается, что увеличение тарифов на газ для населения, к примеру, на 20% приведет к сокращению потребления газа на уровне 5% и тепла - на 3%.

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Украина подписала соглашение с Россией и Венгрией о перевозке ядерных материалов

В Киеве 17 октября было подписано Соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Венгрии и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов между Российской Федерацией и Венгрией через территорию Украины. Об этом сообщает Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом».

Согласно сообщению, с российской стороны Соглашение подписал заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по международной деятельности Николай Спасский, с венгерской стороны – генеральный директор Государственного ведомства по атомной энергии Венгрии Йозеф Ронаки, с украинской стороны – председатель Госатомрегулирования Украины Елена Миколайчук.

Соглашение определяет основные принципы осуществления перевозок ядерных материалов между Россией и Венгрией. Оно призвано заменить соглашение между правительством Российской Федерации, правительством Украины и правительством Венгерской Республики о сотрудничестве в области транспортирования ядерного топлива между Венгерской Республикой и Российской Федерацией через территорию Украины от 29 декабря 1992 года.

Как отмечается в сообщении, со времени подписания того соглашения произошли большие изменения – и в мире, и в странах-участниках. Получила серьезное развитие нормативно-правовая база, регулирующая комплекс вопросов использования ядерной энергии. Существенно ужесточились, в том числе с учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима», принятые в мире требования к обеспечению ядерной безопасности.

«На новый уровень выходит сотрудничество между тремя странами в ядерной энергетике», - сказано в сообщении.

Справка УНИАН. В Венгрии Российская Федерация снабжает ядерным топливом АЭС «Пакш», построенную при участии СССР. АЭС «Пакш» состоит из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440. Первый блок был введен в эксплуатацию в 1982 году, второй – в 1984 году, третий – в 1986 году, четвертый – в 1987 году. Топливо поставляет топливная компания Росатома «ТВЭЛ», по условиям Соглашения российская сторона осуществляет возврат отработанного ядерного топлива.

Аналогичные соглашения Россия и Украина уже подписали в 2006 году с Болгарией и в 2010 году – со Словакией.

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После выборов состоится заседание СНБО по ценовой политике на лекарства

После выборов состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, касающееся ценовой политики на лекарства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович сегодня на заседании Комитета экономических реформ.

Глава государства заметил, что сегодня наведение порядка на этом рынке происходит не системно.

«Некоторые инициативы, которые были еще два-три месяца тому назад, они подтормозились. Я предупреждаю, Раиса Васильевна (министр здравоохранения Р.Богатырёва – УНИАН), вас лично, как только закончатся выборы, на Совете национальной безопасности и обороны мы рассмотрим все под микроскопом – что выполнено, что не выполнено», - сказал В.Янукович.

При этом он пообещал, что все виновные в торможении решения проблем с ценами на лекарства будут наказаны.

«Если мы найдем исполнителей, которые затормозили этот процесс, они будут за это отвечать, имейте в виду, во главе с вами», - сказал В.Янукович, обращаясь к Р.Богатырёвой.

Вместе с тем он назвал очень важной реформу медицинской сферы, которая сегодня проходит в Украине, и подверг жесткой критике тех, кто выражает недовольство ею, подчеркнув, что не понимает, как у этих людей поворачивает язык критиковать такое важное дело.

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Существенных колебаний гривни в осенний период ожидать не стоит - эксперт

Для удержания гривни от падения Нацбанку Украины придется расходовать свои золотовалютные резервы, которые до конца года могут сократиться еще на 1,5 млрд. долларов - до 27,75 млрд. долларов, параллельно с этим процессом будет происходить умеренная девальвация гривни, считает Николай Ивченко, руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

«Для удержания гривни от более существенного падения НБУ придется расходовать свои ЗВР, которые до конца года могут сократиться еще на 1,5 млрд. долларов - до 27,75 млрд. долларов. Параллельно с этим процессом будет происходить умеренная девальвация гривни. Тем не менее, существенных колебаний стоимости национальной валюты в осенний период ожидать не стоит», – считает эксперт.

По оценке аналитиков FOREX CLUB в Украине, гривню ожидает умеренная девальвация. Курс наличного доллара к концу декабря может повыситься до 8,25-8,40 грн. На стоимость нацвалюты осенью будут оказывать влияние как внешние, так и внутренние факторы. То, что доллар на международном рынке будет оставаться под давлением до конца года, окажет поддержку валютам развивающихся стран, в том числе, гривне. Тем не менее, существуют внутренние факторы, которые пока не в нашу пользу, что может привести к ее умеренной девальвации после парламентских виборов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ), после трехмесячного перерыва, во вторник, 16 октября, объявил об открытой продаже валюты на межбанковском валютном рынке.

По информации участников рынка, последний раз Нацбанк открыто выставлял котировки на покупку и продажу валюты еще в июле т.г. До сегодняшнего дня регулятор несколько раз объявлял о покупке валюты с рынка.

При этом в ежемесячной информации о состоянии золотовалютных резервов НБУ отчитывался как о покупке, так и продаже валюты.

В начале сентября, когда на рынке наблюдалось снижение курса гривни, продажу валюты осуществляли государственные банки.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо интервенций Нацбанка на валютном межбанковском рынке в сентябре составило 1,511 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в сентябре сократились на 2,5% - до 29,255 млрд долл.

За январь-сентябрь резервы снизились на 8%, или на 2,540 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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